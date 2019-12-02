Экономическое состояние УКС Иркутска и его перспективы обсудили на слушаниях в гордуме

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На депутатских слушаниях в думе Иркутска 29 ноября обсудили экономическое состояние городского Управления капитального строительства. По итогам обсуждения было решено создать рабочую группу для рассмотрения перспектив и путей развития предприятия. С докладом о текущем состоянии УКС Иркутска перед депутатами выступила генеральный директор предприятия Марина Хайдурова. Она сообщила, что за девять месяцев 2019 года выручка предприятия составила 562 млн рублей, поступления по договорам долевого участия – 580 млн, чистая прибыль – 780 тысяч рублей. – В настоящее время ведется строительство нескольких объектов. В ЖК «Эволюция» строится 10 блок-секций, из них три планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года, остальные – в 2021 году. Также строятся четыре блок-секции ЖК «Предместье» и одна блок-секция по улице Александра Невского, – рассказала она. – Ведется и социальное строительство. В этом году досрочно была сдана школа в микрорайоне Лесной на 616 мест. До конца 2019 года предполагается сдать в эксплуатацию детский сад на 350 мест по улице Сосновая в Иркутске. В планах у Управления капитального строительства Иркутска – строительство жилья по улице Лыткина. В проект вложено около 62 млн рублей, расселено 826 квадратных метров жилья, предполагается застроить 9162 квадратных метра. Также начато строительство здания начальной школы №14 по улице Карла Либкнехта. На сегодняшний день на балансе предприятия находятся 24 объекта. Это офисы по улице Сухэ-Батора, несколько Сервисно-регистрационных центров в разных районах города, торговые помещения, мастерские художников, склад МАУ «Праздник», кинотеатр «Чайка», помещения областной общественной организации ветеранов труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ряд нежилых помещений, земельных участков. – В настоящее время УКС Иркутска, как и большинство строительных компаний, находится в непростой финансовой ситуации. Это в том числе связано и с нововведениями в законодательстве по введению эскроу-счетов. Наше предприятие несет существенную социальную ответственность перед муниципалитетом и его жителями. Акционерное общество всегда участвовало в реализации федеральной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», и именно благодаря этому Иркутск справился с поставленной задачей переселения граждан. Только в 2014-2015 году было построено и сдано в эксплуатацию 25,5 тысячи квадратных метров жилья. Средняя цена по госконтрактам составляла 40 тысяч рублей за квадратный метр, а в свободной реализации мы предлагали квартиры за 43 тысяч рублей за квадратный метр, и это все в чистовой отделке. Практически никто в городе на таких условиях не работает, – заявила Марина Хайдурова. Депутат Юрий Коренев поинтересовался, как сейчас обстоит дело с жилой застройкой: – Когда создавался УКС, предполагалось, что он будет строить по цене ниже, чем другие застройщики. Сейчас эта ситуация сохраняется? Марина Хайдурова заверила депутата, что это, безусловно так, но есть несколько моментов. Она напомнила, что сейчас действуют нововведения в законодательстве, по которым Бюджетный кодекс РФ не позволяет открывать казенным учреждениям, каковым является и администрация Иркутска, эскроу-счета. Между тем, уставной капитал УКСа полностью принадлежит мэрии. – Сейчас, насколько я знаю, в Государственной думе рассматривается вопрос внесения изменений в Бюджетный кодекс, чтобы казенное учреждение могло открывать эскроу-счета, – сказала она. – Я считаю, что УКС как акционерное общество, созданное администрацией, должен не только получать прибыль, но и нести социальную нагрузку. Он должен выполнять предусмотренные в бюджете программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, по программе "Молодая семья". На сегодня Иркутск за последние полгода вошел в десятку городов с самым большим ростом цен на первичное жилье. Поэтому я считаю, что УКС в первую очередь должен быть социально направленным предприятием, и в дальнейшем, если примут изменения в Бюджетный кодекс, участвовать в указанных программах. Также было сказано, что сейчас по новому законодательству застройщик должен на собственные средства разработать проект, вложив не менее 15% своих денег. Между тем, отметим, УКС Иркутска является одним из крупнейших застройщиков областного центра. Напомним, школы №69 и 19 были построены именно этим предприятием. В работе применяются инновационные технологии – например, удаленное управление системами вентиляции и отопления в социальных учреждениях, а также "умные" домофоны. Депутат Евгений Савченко, в свое время тоже руководивший Управлением капитального строительства Иркутска, отметил профессионализм Марины Хайдуровой при ответах депутатам и предложил перенести обсуждение на декабрьские слушания, перед этим запросив информацию повторно в таблицах, чтобы народные избранники подробнее ознакомились с данными и упорядочили их каждый для себя. Это позволило бы детальнее разобраться в ситуации и избежать длительных обсуждений. Однако большинство коллег его не поддержали и в итоге постановили создать отдельную рабочую группу. Также было решено сформировать предложение для УКСа по подготовке списка земельных участков с кадастровой и рыночной стоимостью, находящиеся в аренде и в собственности, обозначить для них цель использования и возможность возврата в муниципальную собственность. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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