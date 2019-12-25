Экономике нашли алюминиевую точку роста. В Совфеде прошла выставка, посвященная развитию алюминия

Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Российские законодатели пообещали поддержать развитие отечественной алюминиевой отрасли как одной из точек роста экономики – об этом сенаторы заявили на открывшейся в Совете Федерации выставке «Алюминий как основа инновационного развития регионов», которую организовала Алюминиевая ассоциация. Экспозиция продемонстрировала парламентариям, почему крылатый металл считается символом прогресса: высокотехнологичные алюминиевые решения можно эффективно применять во множестве отраслей и производств, от посуды и бытовой электропроводки до авиации и космических кораблей. Такое разнообразие возможностей использования алюминия в экономике вызвано выгодным сочетанием его свойств. Это легкий, прочный, устойчивый к агрессивной среде материал, его можно многократно перерабатывать и использовать заново. Он экологичен: российский алюминий производится на основе чистой возобновляемой энергии ГЭС, что обеспечивает снижение углеродного следа по всей дальнейшей производственной цепочке, вплоть до конечного продукта (с учетом повышенного внимания в мире к проблемам сохранения климата это важный фактор конкурентоспособности на глобальных рынках). У алюминия очень «дружелюбная» к другим металлам кристаллическая решетка, поэтому на его основе можно разрабатывать всевозможные высокотехнологичные сплавы. Наконец, алюминий и его соединения доступны для потребителей и по объемам, и по цене. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, алюминиевой промышленности есть чем похвастаться, но пока ее потенциал востребован не в полной мере. «Палата регионов всегда будет с компаниями алюминиевой промышленности: если нужна поддержка, законодательное обеспечение деятельности отрасли, поддержка государства. Потому что эта отрасль является точкой роста новой современной экономики», – подчеркнула спикер Совета Федерации. Директор по развитию потребления алюминия в России и странах СНГ компании РУСАЛ Юрий Шивилов обратил внимание на некоторые новинки, выпускаемые компаниями по переработке крылатого металла. В первую очередь это специальные алюминиевые покрытия, которые можно использовать в труднодоступных районах для организации вертолетных посадочных площадок, мобильных временных дорог, площадок под стоянку спецтехники и в других целях. Покрытия состоят из легких, но чрезвычайно прочных алюминиевых плит – квадратный метр такого изделия выдерживает нагрузку до 548 т. Конструкцию легко перевезти в нужную точку, собрать, разобрать, причем установить ее можно в любом месте просто на грунт – это гораздо быстрее и проще, чем строить капитальную бетонную площадку. Такие покрытия позволят решать многие вопросы с транспортной доступностью, например, для санитарной авиации. Ещё один новый продукт связан с нефтегазовой отраслью – бурильные, насосно-компрессорные, обсадные трубы с высокой удельной прочностью, пластичностью, низким весом. Они будут востребованы, например, на скважинах с высоким содержанием сероводорода и при строительстве буровых установок в отдаленных районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в проектах добычи нефти и газа на континентальном шельфе. Помимо этого в России в этом году наконец появилась возможность массового строительства легких, прочных и быстровозводимых алюминиевых мостов: такие проекты есть в Нижнем Новгороде, Красноярске, на Урале, в Восточной Сибири. Налажен выпуск бытовых кабелей с токопроводящими жилами из высокотехнологичного алюминиевого сплава, которые в два раза легче и 2,5 раза дешевле медных. Алюминий все активнее используется в железнодорожном транспорте – как пассажирском («Сапсан», «Ласточка»), так и грузовом: такие поезда легче традиционных, а значит – быстрее ездят, перевозят больше грузов, тратят меньше топлива или электроэнергии. Незаменим крылатый металл и в аддитивных технологиях для 3D-печати сложнопрофильных деталей, которые невозможно создать на станке. Жесткая конкуренция со сталью и полимерами делает необходимым постоянное улучшение материалов на основе алюминия, заметил гендиректор Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ) Роман Вахромов. «Мы всегда готовы разработать новые решения для любых вызовов со стороны потребителей, – рассказал он. – ИЛМиТ реализует несколько десятков проектов по всем основным отраслям. Разрабатываем сплавы для мостов, которые повысят их надежность и увеличат срок службы. Разрабатываем скандий-содержащие сплавы, которые потеснят среднепрочные стали в судостроении и традиционные материалы в космической технике. Создали новый сплав для перевозки агрессивных грузов железнодорожным транспортом: по экспертным оценкам, применение этого сплава позволит снизить на 40% массу тары и соответственно повысить грузоподъемность всего вагона-цистерны. Уже созданы материалы на основе алюминия, которые имеют прочность, как у титана, и могут использоваться при температуре до 300 градусов». Компании алюминиевой отрасли России работают в 30 регионах – создают качественные рабочие места, повышают инновационный потенциал регионов, обеспечивают их интеграцию в международные производственные цепочки, заметил сопредседатель Алюминиевой ассоциации Артем Асатур. «При поддержке региональных властей нам удалось повысить внутреннее потребление алюминия за счет создания высокотехнологичных производств и импортозамещения. Темпы роста потребления в России опережают среднемировые и соответствуют общемировой тенденции повышения использования алюминия в экономике, – сообщил он. – Во многом этому способствовала наша работа по совершенствованию нормативно-правового регулирования, снятию барьеров для использования алюминия в отраслях экономики, в первую очередь в строительстве. Мы активно работаем по наведению порядка на рынке с точки зрения борьбы с импортной контрафактной некачественной продукцией, инициируем торговые расследования для защиты отечественных производителей от недобросовестных конкурентов из других стран». – Чем больше регионов будут развивать использование алюминия, тем технологичнее они будут становиться, – подчеркнула вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления компании РУСАЛ Елена Безденежных. – Наша цель – 1,5 млн т внутреннего потребления в стране к 2025 году. Сейчас у нас приходится 6 кг алюминия на человека в год. Надо увеличивать до 26 кг, чтобы мы могли конкурировать в этом плане с Германией или Южной Кореей. Причем важно понимать, что это не просто алюминий как таковой – это высокотехнологичный алюминиевый продукт. Василий Столбунов Источник: «Независимая газета» Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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