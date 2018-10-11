Экономия бюджетных средств при проведении закупок в Приангарье составила 1,6 миллиардов рублей

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Экономия бюджетных средств при проведении закупок на территории Приангарья составила более 1,6 млрд рублей.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона Максим Авдеев, подводя итоги работы министерства за девять месяцев 2018 года.

Глава ведомства отметил, что результатом работы стало достижение экономии при расходовании бюджетных средств, а также существенное увеличение закупок для государственных нужд, совершаемых у предприятий малого и среднего бизнеса (СМП).

С начала года для государственных нужд региона конкурентными способами проведено более 13 тысяч закупок. По всем видам закупок для обеспечения областных нужд за девять месяцев доля конкурентных процедур составила 92% от общего их количества. На электронные аукционы как наиболее открытый и прозрачный способ закупок пришлось 92% в количественной структуре всех проводимых процедур.

Отмечено повышение конкуренции в ходе торгов – на одну состоявшуюся процедуру закупки в среднем подавалось 4,81 заявки участников. Порядка 44% процедур было объявлено для субъектов малого и среднего бизнеса, в более чем 76% случаев по результатам проведенных процедур заказчиками были заключены контракты с представителями СМП области. Немаловажным фактом, характеризующим итоги работы контрактной системы, явилось повышение профессионализма участников закупок, сокращение количества нарушений законодательства при подготовке и проведении процедур, как следствие – обоснованных жалоб со стороны участников торгов.

По словам Максима Авдеева, такой результат стал возможен благодаря системным мерам правительства региона, направленным на совершенствование механизмов регулирования системы закупок региона, повышение открытости и прозрачности информации о закупках, развитие добросовестной конкуренции, расширение возможности доступа к участию в торгах небольших предприятий и организаций области.

– В текущем году министерством продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на повышение профессионализма заказчиков и участников системы закупок, проведению обучающих мероприятий для поставщиков товаров, работ, услуг, обеспечению результативности процедур, минимизации нарушений законодательства о контрактной системе, – подчеркнул министр. – Особое внимание уделяется реализации проектов в рамках централизации муниципальных закупок, осуществляемых за счет предоставляемых из областного бюджета межбюджетных трансфертов, а также по координации и централизации закупок хозяйственных обществ и государственных учреждений, находящихся в областной собственности.

Отдельно министерством прорабатываются вопросы расширения области применения совместных закупок как инструмента повышения эффективности бюджетных расходов и снижения рисков проявления коррупционных схем и развития региональной информационной системы Иркутской области в сфере закупок.