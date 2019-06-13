Экспериментальный лесной питомник обустроили в Бурятии

Бурятия, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Мухоршибирском лесхозе Бурятии создан экспериментальный питомник для выращивания посадочного материала в тепличных условиях. По расчетам лесников, новая технология будет способствовать более эффективному лесовосстановлению на территории республики.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, в этом году сотрудники Мухоршибирского лесхоза высадили в теплице 50 тысяч семян сосны обыкновенной. Здесь используется специальный грунт, определенный режим полива и увлажнения.

Выращивание сеянцев в тепличном режиме имеет ряд преимуществ. Увеличиваются агротехнические сроки посадки, то есть посадки сеянцев можно будет вести период с апреля по сентябрь. Сейчас сроки посадок составляют порядка месяца – две недели в апреле и две недели в сентябре.

Приживаемость сеянцев в этом случае может достигать 95%. При выращивании в открытом грунте в зависимости от условий посадки, состава почвы, погоды выживают порядка 70-80% сеянцев. Еще одно преимущество – сокращается срок выращивания растений с двух лет до года. В случае успеха опыт искусственного лесовосстановления Мухоршибирского лесхоза может быть распространен по всей республике.

Отмечается, что в Бурятии в этом году лесовосстановительные работы планируется выполнить на общей площади более 27 тысяч га.