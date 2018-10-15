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Экономика / Бизнес
15.10.2018

Эксперт: бизнес по-иркутски – когда каждый действует сам по себе

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский путь развития бизнеса – сами производим, сами упаковываем, сами доставляем, сами продаем, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова.

Об этом она заявила по итогам встречи с представителями крупных производителей продуктов питания в регионе.

– Справляться со всем каждому по отдельности – это неправильно, – подчеркнула представитель ТПП. – Нужно учиться кооперироваться, объединяться и совместно решать проблемы.

В противном случае, по мнению Елены Дыбовой, работать будет все сложнее и сложнее, потому что чиновников становится все больше, как и чинимых ими препятствий, а количество предприятий малого и среднего бизнеса уже много лет остается на одном уровне. Эксперт подчеркнула, что на западе предприниматели с большинством проблем справляются именно благодаря кооперации и совместному диалогу с властью.

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