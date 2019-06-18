Эксперт: к концу 2019 года может ослабнуть доллар, а не рубль

Москва, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Петр Пушкарев считает, что российский рубль может одержать победу над долларом уже к концу 2019 года. По его мнению, Россия и Евросоюз откажутся от доллара в торговле между собой, сообщают argumenti.ru .

– На этой неделе мы не ждем событий, способных повлиять на курс рубля сколько-нибудь существенно… Не ожидается и серьезных рисков обесценивания российской валюты на горизонте ближайших месяцев… К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль. Это связано с тем, что США планируют снижать процентные ставки, – передает слова специалиста «РГ».

Эксперт отметил, что курс доллара так и продолжит колебаться с амплитудой в пределах 30-50 копеек вокруг средней отметки в 64,5 рубля. Петр Пушкарев добавил, что Россия и ЕС, скорее всего, откажутся от доллара в пользу евро, что в итоге может «слегка придавить» его.