Эксперты Байкальского банка приняли участие в Байкальском интернет-форуме

Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк выступил партнером Байкальского интернет-форума. Конференция, посвященная интернет-технологиям, уже в 11-й раз проходит в Иркутске и ежегодно собирает наиболее активных пользователей интернета, ведущих специалистов IT-проектов, маркетологов, студентов, блогеров, представителей СМИ и предпринимателей, работающих в разных сферах. Об этом сообщается пресс-служба банка.

В повестке БИФ-2019 были площадки и мастер-классы, посвященные веб-разработкам, интернет-маркетингу, электронной коммерции, общим тенденциям развития интернета в Иркутской области.

Экспертами в области интернет-инструментов по продвижению бизнеса, рекламных и технологических решений выступили ведущие специалисты Байкальского банка, они представили участникам форума разработки сразу по нескольким направлениям в работе с клиентами.

Презентация Станислава Сушкова, территориального менеджера по работе с партнерами Байкальского банка, показала участникам форума прямой, доступный и абсолютно бесплатный путь начинающих предпринимателей к регистрации предприятия и открытию расчетного счета. «Сбербанк сегодня не просто банк, это банк с развитой экосистемой, помогающей нашим клиентам быстро и легко решить задачи, которые могут кому-то на старте деятельности показаться сложными. У нас есть технологии, позволяющие быстро зарегистрировать бизнес со смартфона, без обращения в налоговую инспекцию, и, также дистанционно, открыть расчетный счет. Сбербанк сегодня располагает массой ресурсов, которые помогают будущим предпринимателям понять, что начинать путь самостоятельного бизнеса можно легко, быстро, без лишних затрат времени, денег и нервов».

7 участников БИФ-2019, во время работы форума, после консультации специалиста ООО «Консалтинг успешного бизнеса» подали заявку на услугу по регистрации и дистанционному открытию счета в Сбербанке и стали участниками розыгрыша подарочных сертификатов на образовательные онлайн-курсы «120 секунд» и «120 секунд Woman» от АО «Деловая среда».

Никита Золотарев директор управления транзакционного бизнеса Байкальского банка ПАО Сбербанк и куратор развития продуктов экосистемы для клиентов корпоративного блока рассказал о совместном проекте ПАО Сбербанк и компании «Сегменто» по размещению медиа рекламы в Интернет: «Распространение интернета сейчас идёт настолько активно, что уже сложно представить без него жизнь. Рекламодатели не отстают и активно используют эту площадку для продвижения своего бизнеса. Но, насколько эффективно используется рекламный бюджет? Этот вопрос задают себе многие.

Платформа programmatic от «Сегменто» позволяет решить сразу несколько задач: оптимизировать расходы, показывать рекламу тем, кому она действительно интересна и автоматизировать процесс ее размещения. Мы понимаем, что именно такие системы станут следующим этапом развития интернет- рекламы. Системы, работающие на основе больших данных и искусственного интеллекта».

Специалисты направления эквайринга Филипп Жуков и Константин Елсуков, на Байкальском интернет-форуме сделали совместный доклад по возможностям онлайн-кредитования и приема оплаты в интернете.

Байкальский интернет-форум-2019 завершил работу 6 сентября, в его панельных дискуссиях, мастер-классах и семинарах приняли участие более 400 участников и 16 спикеров, конференция объединила 13 часов- докладов, презентаций, живого общения и обмена практическим опытом. Итогом форума стал совместный анализ современных возможностей традиционного бизнеса Иркутска и области в Интернете, ресурса соцсетей.