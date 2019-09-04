Эксперты: Иркутская область – регион с самой дешевой электроэнергией в России

Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты РИА Рейтинг составили список регионов России по уровню доступности электроэнергии. Возглавила топ Иркутская область.

Эксперты посчитали, какое количество электроэнергии доступно жителям каждого субъекта на среднемесячную чистую зарплату. Данные взяли за июль 2019 года.

Оказалось, что обычный житель Иркутской области на свою зарплату может купить 34 тысячи 436 киловатт энергии. За 100 киловатт-часов в регионе придется заплатить 111 рублей. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ. Его жители могут купить 29 тысяч 741 киловатт при стоимости 287 рублей за 100 киловатт. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ. Там среднему жителю доступна 21 тысяча 977 киловатт-часов. Стоимость 100 киловатт – 287 рублей.

Самая дорогая электроэнергия в Калмыкии: 483 рубля за 100 киловатт-час. На среднюю зарплату житель республики сможет купить всего четыре тысячи 876 киловатт-часов.