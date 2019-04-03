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Экономика / Бизнес
04.04.2019

Эксперты назвали самые доходные и безденежные отрасли экономики в России

Москва, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Росстат обозначил отрасли отечественной экономики с самыми высокими и низкими зарплатами. Сведения, собранные службой, приведены в материале, появившемся на страницах СМИ, передают «Аргументы недели».

Специалисты выяснили, что самое высокое жалованье в стране платят в таких отраслях, как деятельность воздушного и космического транспорта (в среднем 126 тысяч рублей в месяц), добыча сырой нефти и природного газа (117,9 тысячи), производство табачных изделий (107 тысяч).

Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в сфере производства одежды (18,3 тысячи рублей в месяц), производства кожи и изделий из нее (23,4 тысячи), изготовления текстильных изделий (23,6 тысячи), пишет «Российская газета».

Ранее на этой неделе сообщалось, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в РФ.

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