Эксперты назвали самые доходные и безденежные отрасли экономики в России

Москва, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Росстат обозначил отрасли отечественной экономики с самыми высокими и низкими зарплатами. Сведения, собранные службой, приведены в материале, появившемся на страницах СМИ, передают « Аргументы недели ».

Специалисты выяснили, что самое высокое жалованье в стране платят в таких отраслях, как деятельность воздушного и космического транспорта (в среднем 126 тысяч рублей в месяц), добыча сырой нефти и природного газа (117,9 тысячи), производство табачных изделий (107 тысяч).

Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в сфере производства одежды (18,3 тысячи рублей в месяц), производства кожи и изделий из нее (23,4 тысячи), изготовления текстильных изделий (23,6 тысячи), пишет «Российская газета».

Ранее на этой неделе сообщалось, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в РФ.