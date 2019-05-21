Эксперты – о необходимости рубок в заказнике на севере Иркутской области

Казачинско-Ленский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос со сплошными санитарными рубками в государственном природном заказнике Туколонь на территории Казачинско-Ленского района далек от экологии. Такое мнение Телеинформу высказал ученый, кандидат биологических наук Виктор Попов, который побывал накануне в заказнике, пострадавшем от лесных пожаров, и в результате чего там понадобились фитосанитарные мероприятия. – Я тоже сначала возмущался, что лес в «Туколони» рубят, думал, что это беспредел. А сейчас съездил, посмотрел, и мнение изменилось. Я заранее осторожно отношусь к кампаниям, которые сознательно поднимаются псевдоэкологами, будоража широкую общественность. К этому надо насторожено относиться у нас в стране, – поделился своим мнением ученый. Виктор Попов ездил в заказник «Туколонь» вместе с рабочей группой, которая создана с целью оценки состояния древостоя после остановки мероприятий по санитарной очистке леса от стволовых вредителей. Работы в заказнике были начаты после проведенного в 2017 году лесопаталогического обследования и получения всех необходимых согласований. Но Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура запретила сплошные санитарные рубки, посчитав их незаконными. На основании прокурорских материалов следственное управление СК РФ по Иркутской области возбудило несколько уголовных дел, в том числе в отношении заместителя министра лесного комплекса региона Алексея Туги. В состав, выезжавшей на место рабочей группы, входят представители областного Минлеса, территориального филиала ФБУ «Российский центр защиты леса», научного сообщества, общественных организаций. Визуально оценив состояние участков леса, зараженных стволовыми вредителями, все участники поездки высказали мнение, что сплошные санитарные рубки в «Туколони» были обоснованными и требуют незамедлительного продолжения. – Есть несколько степеней зараженности леса стволовым вредителем: слабая, средняя, сильная. На участке, откуда начинались пожары 2015 и 2016 годов, сразу же можно сказать, что была сильная степень очага, потому что повреждены практически все деревья. Если этот участок не убрать, дальше стволовые вредители, которым нужно питаться, перейдут на живые насаждения, сначала ослабят их, потом заселятся и начнут отрабатывать. Так происходит размножение очагов, – рассказал начальник отдела дистанционного наблюдения филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» Игорь Сумин. Заместитель председателя комитета по экологии Общественной палаты Иркутской области Александр Луценко, сообщил, что принял приглашение участвовать в этой рабочей группе, поскольку вопросы правильного лесопользования не раз поднимались на заседаниях палаты. – Здесь я воочию убедился, что территория Туколони очень серьезно поражена вредителями. Лесохозяйственная деятельность здесь остановлена прокуратурой. А это влечет за собой то, что распространение очага происходит все дальше и дальше. Необходимы срочные меры предпринимать, вновь провести детальное обследование этой территории и начать конкретные действия по локализации распространения этого очага, – пришел к выводу Александр Луценко. Эксперт Общественной палаты РФ, председатель экологической ассоциации «Байкальское Содружество» Екатерина Удеревская второй раз приехала в заказник Туколонь. Летом прошлого года она сопровождала группу специалистов во главе с ведущим лесопатологом России, заместителем директора ФБУ «Рослесозащита» Василием Тузовым. – В прошлом году деревья здесь более-менее стояли. А сейчас из-за повалившихся стволов пройти совершенно невозможно, за год столько деревьев повалилось. Ветер и состояние зараженных деревьев, в котором они были, довели до такой ситуации, – поделилась впечатлением от увиденного Екатерина Удеревская. Наибольшее опасение у участников рабочей группы вызывает участок площадью более 90 га, где санитарная рубка была проведена. После возбуждения упомянутых выше уголовных дел и остановки технологического процесса, здесь лежат неубранные порубочные остатки. Территория захламлена, это грозит соседним участкам леса распространением эпидемии заражения стволовыми вредителями. Но еще страшнее, если здесь начнется пожар, ликвидировать его будет крайне сложно, говорят специалисты. Министерство лесного комплекса Иркутской области не раз письменно обращалось в природоохранную прокуратуру и следственное управление СК РФ с просьбой разрешить проведения очистки данного участка, создание противопожарной минерализированной полосы и проведение лесовосстановительных мероприятий. Ответа на официальные запросы не последовало. По итогам поездки Центру защиты леса Иркутской области рекомендовано, в рамках работ по государственному лесопатологическому мониторингу, провести обследование участков леса, поврежденных пожарами, в заказнике Туколонь. По результатам обследования дать оценку санитарного и лесопатологического состояния, подготовить реестр лесных участков, где необходимо лесопатологическое обследование инструментальным способом. Также необходимо оценить сумму ущерба, связанного с развитием процессов, пагубно влияющих на лесные насаждения, нарастанием численности стволовых вредителей, образованием ветровалов ослабленных деревьев, захламляющих лес и препятствующих миграции животных. СПРАВКА: Государственный природный заказник регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Туколонь» расположен на территории Казачинско-Ленского района и занимает площадь в 109 647 га. Под санитарно-оздоровительную рубку в 2017 году были определены зараженные стволовыми вредителями (усачами и лубоедами) участки общей площадью около 600 га. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: казачинско ленский район

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