ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
21.05.2019

Эксперты – о необходимости рубок в заказнике на севере Иркутской области

Казачинско-Ленский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос со сплошными санитарными рубками в государственном природном заказнике Туколонь на территории Казачинско-Ленского района далек от экологии. Такое мнение Телеинформу высказал ученый, кандидат биологических наук Виктор Попов, который побывал накануне в заказнике, пострадавшем от лесных пожаров, и в результате чего там понадобились фитосанитарные мероприятия.

– Я тоже сначала возмущался, что лес в «Туколони» рубят, думал, что это беспредел. А сейчас съездил, посмотрел, и мнение изменилось. Я заранее осторожно отношусь к кампаниям, которые сознательно поднимаются псевдоэкологами, будоража широкую общественность. К этому надо насторожено относиться у нас в стране, – поделился своим мнением ученый.

Виктор Попов ездил в заказник «Туколонь» вместе с рабочей группой, которая создана с целью оценки состояния древостоя после остановки мероприятий по санитарной очистке леса от стволовых вредителей. Работы в заказнике были начаты после проведенного в 2017 году лесопаталогического обследования и получения всех необходимых согласований. Но Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура запретила сплошные санитарные рубки, посчитав их незаконными. На основании прокурорских материалов следственное управление СК РФ по Иркутской области возбудило несколько уголовных дел, в том числе в отношении заместителя министра лесного комплекса региона Алексея Туги.

В состав, выезжавшей на место рабочей группы, входят представители областного Минлеса, территориального филиала ФБУ «Российский центр защиты леса», научного сообщества, общественных организаций. Визуально оценив состояние участков леса, зараженных стволовыми вредителями, все участники поездки высказали мнение, что сплошные санитарные рубки в «Туколони» были обоснованными и требуют незамедлительного продолжения.

– Есть несколько степеней зараженности леса стволовым вредителем: слабая, средняя, сильная. На участке, откуда начинались пожары 2015 и 2016 годов, сразу же можно сказать, что была сильная степень очага, потому что повреждены практически все деревья. Если этот участок не убрать, дальше стволовые вредители, которым нужно питаться, перейдут на живые насаждения, сначала ослабят их, потом заселятся и начнут отрабатывать. Так происходит размножение очагов, – рассказал начальник отдела дистанционного наблюдения филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» Игорь Сумин.

Заместитель председателя комитета по экологии Общественной палаты Иркутской области Александр Луценко, сообщил, что принял приглашение участвовать в этой рабочей группе, поскольку вопросы правильного лесопользования не раз поднимались на заседаниях палаты.

– Здесь я воочию убедился, что территория Туколони очень серьезно поражена вредителями. Лесохозяйственная деятельность здесь остановлена прокуратурой. А это влечет за собой то, что распространение очага происходит все дальше и дальше. Необходимы срочные меры предпринимать, вновь провести детальное обследование этой территории и начать конкретные действия по локализации распространения этого очага, – пришел к выводу Александр Луценко.

Эксперт Общественной палаты РФ, председатель экологической ассоциации «Байкальское Содружество» Екатерина Удеревская второй раз приехала в заказник Туколонь. Летом прошлого года она сопровождала группу специалистов во главе с ведущим лесопатологом России, заместителем директора ФБУ «Рослесозащита» Василием Тузовым.

– В прошлом году деревья здесь более-менее стояли. А сейчас из-за повалившихся стволов пройти совершенно невозможно, за год столько деревьев повалилось. Ветер и состояние зараженных деревьев, в котором они были, довели до такой ситуации, – поделилась впечатлением от увиденного Екатерина Удеревская.

Наибольшее опасение у участников рабочей группы вызывает участок площадью более 90 га, где санитарная рубка была проведена. После возбуждения упомянутых выше уголовных дел и остановки технологического процесса, здесь лежат неубранные порубочные остатки. Территория захламлена, это грозит соседним участкам леса распространением эпидемии заражения стволовыми вредителями. Но еще страшнее, если здесь начнется пожар, ликвидировать его будет крайне сложно, говорят специалисты. Министерство лесного комплекса Иркутской области не раз письменно обращалось в природоохранную прокуратуру и следственное управление СК РФ с просьбой разрешить проведения очистки данного участка, создание противопожарной минерализированной полосы и проведение лесовосстановительных мероприятий. Ответа на официальные запросы не последовало.

По итогам поездки Центру защиты леса Иркутской области рекомендовано, в рамках работ по государственному лесопатологическому мониторингу, провести обследование участков леса, поврежденных пожарами, в заказнике Туколонь. По результатам обследования дать оценку санитарного и лесопатологического состояния, подготовить реестр лесных участков, где необходимо лесопатологическое обследование инструментальным способом. Также необходимо оценить сумму ущерба, связанного с развитием процессов, пагубно влияющих на лесные насаждения, нарастанием численности стволовых вредителей, образованием ветровалов ослабленных деревьев, захламляющих лес и препятствующих миграции животных.

СПРАВКА:

  • Государственный природный заказник регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Туколонь» расположен на территории Казачинско-Ленского района и занимает площадь в 109 647 га. Под санитарно-оздоровительную рубку в 2017 году были определены зараженные стволовыми вредителями (усачами и лубоедами) участки общей площадью около 600 га.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Принята «Дорожная карта», направленная на усиление финансовой грамотности школьников Приангарья21.05.2019
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - План совместных мероприятий 21 мая подписали министр образования Иркутской области Валентина Перегудова и управляющий Иркутским отделением Сбербанка России Наталия Цайтлер. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В «Верхнечонскнефтегазе» состоялся этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2019»21.05.2019
2019-05-21-09-09-53
Катангский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз», дочернего общества компании «Роснефть», состоялся этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2019». Победители локального этапа будут представлять предприятие в финале конкурса НК «Роснефть», который состоится в июле в Уфе, сообщает пресс-служба ВЧНГ.
Алексей Соболь: биржа деловых контактов – эффективный инструмент развития регионального бизнеса21.05.2019
2019-05-21-08-39-47
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Переговоры партнеров по просьбе Российско-Германской внешнеторговой палаты организовала ТПП Восточной Сибири в рамках выставки «Байкальская строительная неделя-2019». Об этом сообщил рассказал Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь, комментируя открытие биржи деловых контактов, которое состоялось 21 мая на площадке экспозиции «Энергоэффективность. ЖКХ», сообщает пресс-служба организации.
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов «Спасибо» по кредитным картам21.05.2019
Москва, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 20 мая Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов «Спасибо от Сбербанка» по новым кредитным картам Gold, Classic и Momentum платежной системы Visa без кобрендинговых программ. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.
Эксперты – о необходимости рубок в заказнике на севере Иркутской области21.05.2019
Казачинско-Ленский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос со сплошными санитарными рубками в государственном природном заказнике Туколонь на территории Казачинско-Ленского района далек от экологии. Такое мнение Телеинформу высказал ученый, кандидат биологических наук Виктор Попов, который побывал накануне в заказнике, пострадавшем от лесных пожаров, и в результате чего там понадобились фитосанитарные мероприятия.
В Усольском и Черемховском районах планируют создать новый туристический маршрут21.05.2019
Усольский район, Черемховский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском и Черемховском районах планируют создать новый туристический маршрут вдоль реки Белая.
В Усольском районе создают исторический индустриальный парк «Тельма»21.05.2019
2019-05-21-04-17-09
Усольский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе планируют создать исторический индустриальный парк «Тельма». Об этом рассказала руководитель проекта Анна Репина.
Владимир Путин пообещал тщательно расследовать законность рубок леса в Иркутской области21.05.2019
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин пообещал тщательно расследовать законность рубок леса в Иркутской области.
Сергей Шеверда отправился инспектировать лесничества Иркутской области21.05.2019
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда по поручению губернатора находится в рабочей поездке по лесничествам.  Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Изменения в бюджет Иркутской области планируется принять 22 мая20.05.2019
-22-
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Изменения в бюджет Иркутской области планируется принять 22 мая на сессии Законодательного собрания региона сразу в трех чтениях.
Опытных и начинающих бизнесменов Приангарья приглашают на SBERTALKS20.05.2019
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка 23 мая соберет представителей малого и среднего бизнеса, руководителей компаний на традиционный профессиональный разговор и обмен опытом.
Росстат: цены на бензин в Иркутске стабильны, у соседей – растут20.05.2019
2019-05-20-02-39-11
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость литра бензина в Иркутске не меняется более трех месяцев и составляет 43,7 рубля, сообщает Росстат. При этом цены в соседних регионах растут, хоть пока и не обгоняют столицу Приангарья.
Герман Греф – о перспективах российской экономики-201920.05.2019
Москва, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Герман Греф рассказал, каким будет 2019 год для экономики страны. По его словам, Россия продолжит испытывать неопределенность, связанную с санкциями. Также он отметил влияние на экономику новых национальных проектов, сообщают argumenti.ru.
Развитие и поддержка малого бизнеса – один из приоритетов Сбербанка18.05.2019
Иркутск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - 16-17 мая в Иркутске прошли мероприятия Байкал Бизнес Форума. Представители власти, финансовых структур и бизнес-сообществ сверили планы развития, объемы инвестиций и результативность работы в секторе экономики Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.
Сбербанк подсчитал: около половины платежей россиян в первом квартале 2019 года совершены безналично18.05.2019
Москва, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» вновь проанализировали развитие безналичных платежей в России. По итогам первого квартала 2019 года доля безналичных расчетов в России составила 49,4% от общих расходов граждан. Это на 5,2 п.п. выше, чем годом раньше. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Чистая прибыль Tele2 в первом квартале выросла на 2,3 миллиарда рублей18.05.2019
-tele2-23-
Москва, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 опубликовала консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за первый квартал 2019 года.
Рабочий совет БрАЗа обеспокоен переходом компании в руки иностранцев18.05.2019
Братск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Братском алюминиевом заводе появился Рабочий совет. В его состав вошли сотрудники цехов. Санкции в отношении РУСАЛа, их отмена и управление компанией иностранцами – вот что волнует металлургов.
Сергей Левченко: проекты ИНК и Группы Илим могут попасть под защиту федерального закона17.05.2019
Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области два масштабных инвестиционных проекта могут попасть под защиту федерального закона. Об этом в своем инвестпослании 16 мая заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Сергей Левченко: ситуация с заводом по розливу воды в Култуке сказалась и на других проектах17.05.2019
Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ситуация с заводом по розливу воды в Култуке сказалась и на других проектах в Иркутской области. Об этом в рамках инвестпослания заявил губернатор региона Сергей Левченко.
В Иркутске состоялся ежегодный «Байкал Бизнес Форум»17.05.2019
2019-05-17-08-57-32
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 16 по 17 мая прошел очередной «Байкал Бизнес Форум». Это мероприятие с каждым годом становится все популярнее у предпринимательского сообщества Иркутской области. Если в первом форуме три года назад принимали участие 300 человек, то сейчас уже – около двух тысяч.
В Иркутской области в 2019 году собираются посадить 278 тысяч деревьев17.05.2019
Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область девятый раз принимает участие во Всероссийском дне посадки леса, который в этом году отмечается 18 мая. Всего в 2019 году планируется высадить 278 тысяч сеянцев на площади 81 га, сообщает пресс-служба губернатора.
Сергей Левченко потребовал до конца 2019 года найти еще четырех резидентов в ТОСЭР Саянска и Черемхово17.05.2019
Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил Минэкономразвития региона до конца 2019 года найти еще четырех резидентов в ТОСЭР Саянска и Черемхово.
Дополнительные средства на тушение пожаров планируется выделить при корректировке бюджета Иркутской области17.05.2019
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дополнительные средства на тушение пожаров могут выделить при корректировке бюджета Иркутской области. Об этом стало известно 16 мая на совещании, организованном комитетом ЗС по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.
На леса Иркутской области планируют выделить дополнительные 290 миллионов рублей17.05.2019
Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Сергей Левченко принял решение о выделении дополнительных средств в связи со сложной пожароопасной ситуацией в Иркутской области.
Сергей Левченко: инвестиции в Приангарье растут, прежде всего, за счет добывающей промышленности17.05.2019
2019-05-17-03-51-11
Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Рост объемов инвестиций в Иркутской области в последние годы, в первую очередь, обеспечен за счет добывающей промышленности.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 17 мая 2019 года17.05.2019
tek170519
Первые промышленные скважины на Ковыкте начнут бурить в октябре16.05.2019
Жигаловский район, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые промышленные скважины на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Жигаловском районе начнут бурить в октябре 2019 года. Об этом заявил представитель «Газпрома» на пленарном заседании «Байкал Бизнес Форума», открывшегося 16 мая в Иркутске.
Заксобрание Иркутской области возьмёт под контроль агробизнес-образование16.05.2019
Иркутская область, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Члены Общественного совета при Законодательном собрании Иркутской области попросили депутатов областного парламента взять на контроль работу по формированию и принятию областной программы по развитию агробизнес-образования в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Сергей Левченко объявил «полномасштабную индустриализацию» Иркутской области16.05.2019
2019-05-16-04-43-00
Иркутская область, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственным планом на 2019-2023 годы объявлено проведение в Иркутской области полномасштабной индустриализации. Об этом в своем инвестпослании на «Байкал Бизнес Форуме» 16 мая в Иркутске заявил губернатор региона Сергей Левченко.
Сергей Левченко намерен увеличить финансирование КРИО и Гарантийного фонда Иркутской области16.05.2019
Иркутская область, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко потребовал в 2019 году докапитализировать Корпорацию развития региона (КРИО) и областной Гарантийный фонд. Об этом он заявил в своем инвестпослании, которое озвучил в рамках «Байкал Бизнес Форума», открывшегося 16 мая в Иркутске.
Арбитраж Иркутской области признал продажу древесины из заказника «Туколонь» законной16.05.2019
2019-05-16-03-42-57
Казачинско-Ленский район, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области 8 мая признал законными договоры о реализации древесины, вырубленной в государственном природном заказнике «Туколонь» на севере региона. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура намерена оспаривать решение, сообщает пресс-служба ведомства.
Сбербанк – генеральный партнер Байкал Бизнес Форума16.05.2019
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16-17 мая проходит Байкал Бизнес Форум, генеральным партнером форума третий год подряд выступает Байкальский банк ПАО Сбербанк. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В салонах Tele2 в Приангарье дают кэшбэк за покупку 4G-смартфона Samsung16.05.2019
-tele2-4g-samsung
Иркутская область, Москва, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 продолжает серию партнёрских проектов с мировым лидером в области абонентского оборудования Samsung. С 8 мая клиенты компании в Иркутской области, как и по всей России, могут получить кэшбэк за покупку 4G-смартфона Samsung в розничной сети Tele2.
Сбербанк выступит генеральным партнером Байкал Бизнес Форума15.05.2019
Иркутск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Генеральным партнером Байкал Бизнес Форума, который проведут в Иркутске 16-17 мая, третий раз подряд выступит Байкальский банк ПАО Сбербанк. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Начинающие фермеры Иркутской области получат поддержку из федерального бюджета15.05.2019
2019-05-15-08-02-32
Иркутская область, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 58,3 млн рублей направлено из бюджета Российской Федерации на поддержку фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Иркутской области в 2019 году.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске