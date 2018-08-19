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Экономика / Бизнес
20.08.2018

Эксперты о ценах на нефть: рост ожидается невероятный

Российская Федерация, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В течение ближайших года-полутора цены на нефть могут повыситься до 150 долларов за баррель. Такой прогноз сделали представители хедж-фондов, работающих в Соединенных Штатах.

В настоящее время за бочку топлива на мировых биржах дают 70-75 долларов. По мнению американских аналитиков, предстоящий резкий взлет котировок обеспечат ряд факторов. Среди них – восстановление Вашингтоном санкций в отношении Ирана. Данный шаг, согласно расчетам специалистов, приведет к уходу с рынка 1,3–1,4 млн баррелей нефти в сутки.

Еще одна причина вероятного роста стоимости топлива – сокращение его производства в Венесуэле. Эксперты ожидают очередное снижение объемов добычи в переживающей экономический кризис южноамериканской стране к концу 2018-го, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на «Независимую газету».

Ранее сообщалось, что экономист Михаил Дмитриев заявил о получении Россией фантастического нефтяного бонуса.

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