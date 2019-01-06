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Экономика / Бизнес
02.01.2019

Эксперты: по росту доходов в России 2019 год может оказаться хуже предыдущего

Москва, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты выяснили, что рост реальных доходов населения, несмотря на увеличение зарплат, в следующем году может вообще сократиться. По подсчетам экспертов института «Центр развития» Высшей школы экономики, 2018 год мог закончится нулевым или даже отрицательным ростом реальных доходов населения, а в 2019 году ситуация может быть еще хуже.

В конце прошлого года вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заподозрил Росстат в неумении считать. По оценкам экспертов ВШЭ, темп прироста зарплат в 2019 году составит 1,5% в реальном выражении, и того может оказаться недостаточно для увеличения доходов населения, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на иные СМИ.

Аналитики проводят данные за 11 месяцев 2018 года со ссылкой на Росстат: реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,1% в годовом выражении, хотя в первом полугодии они росли на 1,6%.

Хотя зарплаты в реальном выражении (с учетом инфляции) за 11 месяцев выросли на 7,4%. Для ряда категорий граждан, отмеченных указами президента РФ, за три квартала зарплата выросла на 27,4%. Но, как отметили эксперты Цетра, численность таких работников снизилась на 5,1%.

Высокие темпы роста зарплат отмечались в здравоохранении и социальных услугах, образовании, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, строительстве, в сфере ИТ.

Эксперты подчеркнули, что одной зарплаты для роста доходов недостаточно, поскольку поступления из других источников не растут или снижаются. Так социальные выплаты выросли в реальном выражении всего на 0,3%, а доходы предпринимателей и снизились на 1%. Реальный размер пенсии за 10 месяцев 2018 года оказался ниже его уровня за аналогичный период 2017 года на 2,7%.

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