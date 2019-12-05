Эксперты: россияне в 2020 году пойдут на биржу, чтобы накопить на пенсию

Москва, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики уверены: уже в следующем году жители России воспользуются шансом накопить на достойную пенсию, торгуя на бирже.

Об этом сообщают argumenti.ru . Например, эксперт Петр Пушкарев считает, что если граждане увидят рост котировок, то схватятся за новые возможности.

– Потребность позаботиться о себе самому очевидна. Ведь уже ясно, что накопить на нормальную будущую пенсию можно попытаться, в принципе, лишь предпринимая самостоятельные к тому усилия, – добавил Пушкарев.

Например, он считает, что если граждане увидят рост котировок, то схватятся за новые возможности.

– Потребность позаботиться о себе самому очевидна. Ведь уже ясно, что накопить на нормальную будущую пенсию можно попытаться, в принципе, лишь предпринимая самостоятельные к тому усилия, – добавил Пушкарев.