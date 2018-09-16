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17.09.2018

Эксперты СФО и Южного Сахалина прошли подготовку в учебном центре ТПП Восточной Сибири

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты торгово-промышленных палат Сибирского федерального округа и Южного Сахалина прошли подготовку в учебном центре Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, президент палаты Алексей Соболь отметил, что торгово-промышленные палаты в соответствии с законодательством РФ проводят различные экспертизы, в том числе по определению страны происхождения товаров, выполненных и оказанных услуг, качества и так далее. Подготовка людей для этой работы ведется по специально разработанной программе в восьми аккредитованных региональных учебных центрах, один из которых находится в Иркутске.

По словам Алексея Соболя, эксперты палат показали хорошие результаты итоговой аттестации по направлениям экспертизы: оборудование, сырье и материалы; продовольственные и промышленные товары.

Кроме того, прошло обучение по направлениям «Проведение экспертизы определения страны происхождения товаров. Порядок оформления, удостоверения и выдачи сертификатов происхождения товаров. Подтверждение производства промышленной продукции в РФ». Семинар провел главный эксперт департамента методического обеспечения проведения сертификации, экспертной деятельности и подтверждения производства промышленной продукции Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Артур Князев.

По окончании обучения слушателям вручили удостоверения о повышении квалификации. Кроме того, на основании результатов обучения комиссией ТПП РФ по экспертизе и аттестации будет принято решение о внесении экспертов в реестр системы «ТПП ЭКСПЕРТ» или продлении срока действия аттестата.

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