Эксперты: Сибирь стала лидером по объемам фальсификата

СФО, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Центр изучения региональных проблем (ЦИРП) подготовил рейтинг федеральных округов-2019 по общему объему фальсифицированной продукции в производстве и торговых сетях. Сибирский федеральный округ оказался на первом месте, на втором – Южный ФО, на третьем – Центральный ФО.

Рейтинг составлен на основе данных о фальсификации на рынках пищевой продукции, строительных материалов, топлива и лекарственных средств из отчетов Росстандарта, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, а также результатов экспертиз общественных организаций (Союзмолоко, Союз защиты прав потребителей, Росконтроль и др.).

По информации ЦИРП, на ряде рынков отмечается уменьшение доли фальсификата. В 2019 году в четыре раза уменьшился объем выявленных в продаже некачественных стройматериалов. Резко сократилась доля фальсифицированного алкоголя. Если за 2016 год из продажи было изъято 659 тысяч тонн фальсификата, то за январь-сентябрь 2019 года – только 36 тысяч тонн.

Снизилась доля фальсифицированного и суррогатного топлива: с 20% в 2015 году до 9% в 2018 году. Однако в некоторых регионах доля фальсифицированного топлива по-прежнему велика. Так, в Сибирском федеральном округе в половине из 12 субъектов количество выявленного суррогатного топлива превышает 20%. А в нескольких регионах ДФО количество подделок зимнего дизеля достигает 25%.

По данным за 2018 год и первый квартал 2019 года доля фальсификата на молочном рынке остается прежней – примерно каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному качеству. Основные причины −использование низкокачественного пищевого сырья и пищевых добавок.

В основе большинства фальсификаций − использование пальмового масла. Российский рынок заполнен маслом самого низкого – «технического» качества с так называемыми глицидиловыми эфирами. Экспертиза образцов с пальмовым маслом показала превышение опасных для здоровья канцерогенов в 4-10 раз. За 2018 год количество ввезенного пальмового масла выросло на 9% (с 960 тысяч до 1 млн 60 тысяч тонн) и в 2019 году продолжает расти.

В апреле 2019 года после ряда проверок молочного рынка СФО в продукции выявлено превышение токсичных веществ, в частности, свинца, который переходит в продукты из пищевых добавок, импортируемых из Ирана. При анализе выяснилось, что иранский хлористый кальций содержит свинца почти в восемь раз больше, чем допускается европейскими нормативами, и в полтора раза больше нормативов Таможенного союза. Как показали последние проверки Роспотребнадзора, иранский продукт продолжает использоваться в нарушение регламентных норм.

Снижение объема фальсификата в стране во многом произошло за счет внедрения обязательной маркировки, которая наносится на стройматериалы, алкоголь, лекарства. В 2020-21 годах маркировка станет обязательной для мясной и молочной продукции. Однако, по мнению экспертов, инструмент маркировки работает недостаточно неэффективно из-за того, что основной мотивацией его введения были причины фискального характера, а не защита потребительских рынков.