Эксперты Strategy Partners начали работу над дорожной картой туризма в Бурятии

Бурятия, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первая стратегическая сессия федеральной аналитической компании «Strategy Partners» состоялась в Бурятии в рамках бизнес-конференции «День инвестора – 2019». Мероприятие открылось церемонией подписания соглашения между Байкальским банком ПАО Сбербанк и министерством по туризму Бурятии о разработке стратегии развития и дорожной карты туризма в республике.

Как сообщает пресс-служба банка, представители органов власти, бизнес-сообщества, общественные деятели и экологи региона обсудили перспективы развития туристической отрасли, внесли предложения по разработке стратегии формирования туристического кластера на Байкале. Особый акцент стратегической сессии был сделан на проработку ключевых направлений: транспортная и туристическая инфраструктуры, а также продвижение туристического кластера.

Работа конференции велась в трёх секциях, каждая из которых ставила задачи по выявлению барьеров, возможностей и путей решения в том или ином направлении отрасли. Аналитики Strategy Partners провели интегральный SWOT-анализ информации, полученной в результате интерактивного общения и анкетирования участников площадок, приглашённых на «День инвестора». Полученные данные будут учтены при формировании стратегии развития туризма в Бурятии.

– Туристическую отрасль можно и нужно развивать именно в синергии и взаимодействии. Вот почему Сбербанк выступает в роли модератора и организатора, который объединяет экспертов туристической сферы Бурятии для создания стратегии. Вместе мы проведем практическую работу по формированию стратегии развития туризма в республике. Наш банк готов инвестировать в региональный туризм – денежные средства и опыт, основанный на работе с большим объемом цифровых данных. Мы умеем обрабатывать гигантский поток разноплановой информации, анализировать ее и, соответственно, делать необходимые для общего проекта выводы, – отметила директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк Наталья Волощенко.

В начале следующего года в республике Бурятия запланировано проведение ещё трех стратегических сессий, в марте 2020 года формирование стратегии и дорожной карты развития туризма будет завершено, документы будут направлены на утверждение в правительство республики.