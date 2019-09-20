Эксперты: только 2,5% российских работодателей готовы рассматривать соискателей старше 55 лет

Москва, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру (входит в экосистему Сбербанка) проанализировал сферы деятельности компаний, которые чаще всего готовы рассматривать кандидатов старше 55 лет.

Как сообщает пресс-служба банка, «отраслевой» анализ проводился на основании данных, полученных в личном кабинете работодателя на сервисе Работа.ру. Представителям компаний было предложено отметить готовность рассматривать соответствующих кандидатов для увеличения целевых откликов соискателей на вакансии. Исследование показало, что только 2,5% работодателей, которые сейчас находятся в активном поиске персонала, готовы рассматривать потенциальных сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов.

На первом месте по готовности принять на работу таких кандидатов оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности. 16,3% компаний отметили, что рассматривают на свои вакансии предпенсионеров и пенсионеров. Второе место заняла сфера ритейла. 14,7% торговых компаний готовы привлекать на работу кандидатов в возрасте старше 55 лет. Почти одинаковое количество компаний из ресторанной и транспортной сфер рассматривают соискателей предпенсионного и пенсионного возрастов – 10,7% и 10% соответственно. В строительстве и ЖКХ будет радо таким кандидатам 8,1% компаний.

Меньше всего рассматривают возможность найма предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3% компаний), СМИ, издательской деятельности и консалтинга (0,4%). Ранее исследование проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) показало, что примерно половина граждан, работавших в момент достижения «дореформенного» пенсионного возраста, продолжают трудиться и через пять лет. Среди женщин-пенсионеров – таких 70%. К 63 годам эта доля сокращается до 47%. У мужчин, согласно исследованию, трудоспособность снижается быстрее: к 65 годам работало всего 43% от работавших в возрасте 60 лет. К 75 годам на работе оставалось всего 2% и мужчин, и женщин, работавших к моменту выхода на пенсию.