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20.03.2019

Эксперты: цены на продукты в России вырастут в конце марта

Москва, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Цены на продукты в России могут резко вырасти в период с конца марта до начала апреля. Подорожание продуктов эксперты Центробанка объясняют ростом годовой инфляции, пик которой придется на апрель, ослаблением рубля и повышением ставки НДС, сообщают «Аргументы недели».

По данным ЦБ, сильнее поднимутся цена на помидоры и огурцы. Подорожают мясные и молочные продукты. Но сильнее всего инфляция ударит по ценам на хлеб – хлебобулочные изделия могут подорожать на 6,7%.

– В официальном комментарии Центробанка об инфляции, опубликованном на сайте регулятора, указано, что в феврале текущего года годовая инфляция возросла до 5,2%. , – передает URA.RU.

Вместе с инфляцией выросли цены на продукты. Как объясняют эксперты ЦБ, к росту цен на продукты привел «эффект базы» и «усиление давления со стороны затрат», а также ослабления рубля и повышение ставки НДС. Как отмечает, на рост инфляции также повлияло «временное ускорение удорожания плодоовощной продукции».

Эксперты ЦБ добавили, что инфляция будет повышаться. В апреле годовая инфляция может достигнуть 5,9%. В первую очередь подорожают именно продовольственные товары.

В Центробанке признали, что «годовые темпы роста цен на продовольственные товары в феврале 2019 г. остались самыми высокими среди основных компонентов потребительской корзины».

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