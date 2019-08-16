Электронные сервисы экосистемы Сбербанка – в помощь бизнесу и людям

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка представил участникам Байкальского международного форума партнёров новейшие технологические разработки электронных сервисов экосистемы Сбербанка. Уже с 1 сентября 2019 года данные сервисы будут доступны клиентам Байкальского банка, сообщает пресс-служба банка.

– Наш банк ещё в 2016 году начал активно развивать экосистему, которая предоставляет клиентам не только традиционные финансовые услуги, но и помогает решать более глобальные задачи. Это требование нашего цифрового времени – делать жизнь человека максимально-удобной, максимально-приближенной к его потребностям, – директор управления транзакционного бизнеса Байкальского банка ПАО Сбербанк Никита Золотарёв.

На первой сессии партнёрской площадки «Фонда социального страхования» Международного форума партнёров, организованного ТПП Восточной Сибири, представители крупных производственных объединений, бизнес-структур, органов власти поделились практическими наработками новых подходов во взаимодействии с клиентами.

Байкальский банк представил три новых сервиса, которые будут реализовываться на территории сибирского региона. Технология отраслевой трансформации (ТОТ) позволяет изучить клиента – его социально-демографический профиль, структуру расходов, социальную и финансовую активность. Этот цифровой ресурс будет особенно полезен бизнес-структурам, которые могут найти прямой путь к своим потенциальным потребителям товаров и услуг.

Сервис «Телемедицина» может стать актуальным помощником в предоставлении мер социальной поддержки жителям отдаленных территорий, которые испытывают дефицит в квалифицированной медицинской помощи. Онлайн-поддержка «Телемедицина» от Сбербанка поможет восполнить этот пробел.

– Мы готовы предложить этот сервис нашим зарплатным партнерам, у них в свою очередь появится дополнительный ресурс поддержки и мотивации для своих сотрудников, – рассказал участникам сессии форума Никита Золотарев.

Интерес вызвала и презентация сервиса Сбербанка «Робот-оператор», его искусственный интеллект может стать помощником для организаций, которые проводят системные и массовые телефонные звонки клиентам. Робот способен синтезировать речь человека, варьировать ответы и вопросы в зависимости от формата разговора с клиентом.