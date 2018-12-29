|Экономика / Бизнес
|29.12.2018
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Email-маркетинг: как это работает и насколько эффективно
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Интернет, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Email-маркетинг – это один из инструментов маркетинга, который заключается в рассылке писем потенциальным покупателям с целью привлечения целевой аудитории к своему сайту и продукту.
Сегодня это один из самых древних способов привлечения покупателей и эффективен он только при грамотной организации. Мнение, что рассылки – отживший себя метод, который уже не работает, касается только неправильно организованных рассылок.
Почему Email-маркетинг не работает?
Как у любого маркетингового инструмента, цель email-рассылок – конверсии. Цепочка событий в email-маркетинге следующая:
Все, кто пройдет этот путь – сделают конверсии из имейл-рассылки в покупку. Когда маркетологи определяют, что из рассылки покупок не было или было крайне мало – они решают, что email-маркетинг больше неэффективен. Лет 10 назад при таких же усилиях результаты были куда лучше.
Почему иногда так происходит? По статистике, сегодняшний пользователь электронной почты около 90% приходящих писем не открывает вообще. Как же можно рассчитывать на результат, если письма совсем не открываются, не говоря уже о том, чтобы переходить из них на сайт и делать покупки.
Однако, успешные компании продолжают присылать нам письма, которые мы все же открываем! Маркетологи именно этих компаний утверждают, что email-маркетинг жив и успешен.
Вывод: сегодня работает только качественный email-маркетинг.
Из чего состоит эффективный Email-маркетинг
За 10 лет пользователи сети стали более капризными, разборчивыми и ленивыми. Они больше не желают ждать даже больше секунды, пока откроется страничка, не желают читать скучные письма, а тем более те, на которые они не подписывались. И к тому же они не терпят, когда что-либо решают за них без их согласия. Раньше пользователь был рад каждому письму, сегодня – возмущен, если приходит письмо, которого он не ждал. Если организаторы рассылок учитывают все эти особенности – подписчики с удовольствием читают письма и такие рассылки эффективны.
Обязательные составляющие эффективных рассылок:
Только выполнение всех этих пунктов сегодня способно сделать рассылку эффективным инструментом маркетинга.
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