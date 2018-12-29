ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Экономика / Бизнес
29.12.2018

Email-маркетинг: как это работает и насколько эффективно

Интернет, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Email-маркетинг – это один из инструментов маркетинга, который заключается в рассылке писем потенциальным покупателям с целью привлечения целевой аудитории к своему сайту и продукту.

Сегодня это один из самых древних способов привлечения покупателей и эффективен он только при грамотной организации. Мнение, что рассылки – отживший себя метод, который уже не работает, касается только неправильно организованных рассылок.

Почему Email-маркетинг не работает?

Как у любого маркетингового инструмента, цель email-рассылок – конверсии. Цепочка событий в email-маркетинге следующая:

  • подписчикам отправляется письмо
  • адресаты получают письмо и открывают его
  • из письма переходят по ссылке и попадают на сайт компании
  • на сайте выбирают товар и совершают покупку

Все, кто пройдет этот путь – сделают конверсии из имейл-рассылки в покупку. Когда маркетологи определяют, что из рассылки покупок не было или было крайне мало – они решают, что email-маркетинг больше неэффективен. Лет 10 назад при таких же усилиях результаты были куда лучше.

Почему иногда так происходит? По статистике, сегодняшний пользователь электронной почты около 90% приходящих писем не открывает вообще. Как же можно рассчитывать на результат, если письма совсем не открываются, не говоря уже о том, чтобы переходить из них на сайт и делать покупки.

Однако, успешные компании продолжают присылать нам письма, которые мы все же открываем! Маркетологи именно этих компаний утверждают, что email-маркетинг жив и успешен.

Вывод: сегодня работает только качественный email-маркетинг.

Из чего состоит эффективный Email-маркетинг

За 10 лет пользователи сети стали более капризными, разборчивыми и ленивыми. Они больше не желают ждать даже больше секунды, пока откроется страничка, не желают читать скучные письма, а тем более те, на которые они не подписывались. И к тому же они не терпят, когда что-либо решают за них без их согласия. Раньше пользователь был рад каждому письму, сегодня – возмущен, если приходит письмо, которого он не ждал. Если организаторы рассылок учитывают все эти особенности – подписчики с удовольствием читают письма и такие рассылки эффективны.

Email-маркетинг: как это работает и насколько эффективно

Обязательные составляющие эффективных рассылок:

  1. Наличие стратегии
  2. Наличие сегментации
  3. В рассылках информация, полезная для своего сегмента
  4. Наличие в рассылках призывов к действию
  5. Регулярность и четкая закономерность рассылок
  6. Рассылка по базе собственных подписчиков, а не использование покупной базы
  7. Современные дизайн-шаблоны рассылки, адаптированные под мобильные устройства
  8. Качественный контент писем и качественные целевые страницы
  9. Возможность каждого подписчика отписаться от рассылки
  10. Уважение к подписчикам и искреннее желание принести им пользу

Только выполнение всех этих пунктов сегодня способно сделать рассылку эффективным инструментом маркетинга.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске