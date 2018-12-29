Email-маркетинг: как это работает и насколько эффективно

Интернет, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Email-маркетинг – это один из инструментов маркетинга, который заключается в рассылке писем потенциальным покупателям с целью привлечения целевой аудитории к своему сайту и продукту. Сегодня это один из самых древних способов привлечения покупателей и эффективен он только при грамотной организации. Мнение, что рассылки – отживший себя метод, который уже не работает, касается только неправильно организованных рассылок. Почему Email-маркетинг не работает? Как у любого маркетингового инструмента, цель email-рассылок – конверсии. Цепочка событий в email-маркетинге следующая: подписчикам отправляется письмо

адресаты получают письмо и открывают его

из письма переходят по ссылке и попадают на сайт компании

на сайте выбирают товар и совершают покупку Все, кто пройдет этот путь – сделают конверсии из имейл-рассылки в покупку. Когда маркетологи определяют, что из рассылки покупок не было или было крайне мало – они решают, что email-маркетинг больше неэффективен. Лет 10 назад при таких же усилиях результаты были куда лучше. Почему иногда так происходит? По статистике, сегодняшний пользователь электронной почты около 90% приходящих писем не открывает вообще. Как же можно рассчитывать на результат, если письма совсем не открываются, не говоря уже о том, чтобы переходить из них на сайт и делать покупки. Однако, успешные компании продолжают присылать нам письма, которые мы все же открываем! Маркетологи именно этих компаний утверждают, что email-маркетинг жив и успешен. Вывод: сегодня работает только качественный email-маркетинг. Из чего состоит эффективный Email-маркетинг За 10 лет пользователи сети стали более капризными, разборчивыми и ленивыми. Они больше не желают ждать даже больше секунды, пока откроется страничка, не желают читать скучные письма, а тем более те, на которые они не подписывались. И к тому же они не терпят, когда что-либо решают за них без их согласия. Раньше пользователь был рад каждому письму, сегодня – возмущен, если приходит письмо, которого он не ждал. Если организаторы рассылок учитывают все эти особенности – подписчики с удовольствием читают письма и такие рассылки эффективны. Обязательные составляющие эффективных рассылок: Наличие стратегии Наличие сегментации В рассылках информация, полезная для своего сегмента Наличие в рассылках призывов к действию Регулярность и четкая закономерность рассылок Рассылка по базе собственных подписчиков, а не использование покупной базы Современные дизайн-шаблоны рассылки, адаптированные под мобильные устройства Качественный контент писем и качественные целевые страницы Возможность каждого подписчика отписаться от рассылки Уважение к подписчикам и искреннее желание принести им пользу Только выполнение всех этих пунктов сегодня способно сделать рассылку эффективным инструментом маркетинга. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.