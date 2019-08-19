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Экономика / Бизнес
19.08.2019

En+ Group направляет продуктовые наборы пострадавшим от паводка в Иркутской области

Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, продолжает оказывать помощь попавшим в зону затопления в результате паводка в Иркутской области. В адрес сотрудников «Тулунугля» (входит в компанию «Востсибуголь», управляющую угольными активами En+) направляются продуктовые наборы. Часть из них уже распределена между пострадавшими.

Компания En+ Group продолжает оказание помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области в конце июня-начале июля. Среди тех, кого коснулся удар стихии, оказались 506 сотрудников «Тулунугля» (входит в компанию «Востсибуголь», управляющую угольными активами En+).

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В Тулун уже прибыли два большегрузных автомобиля с продуктовыми наборами для семей пострадавших сотрудников компании. В ближайшее время их раздача будет завершена. Наборы собирали в Москве и доставляли по автомобильным дорогам. Вес каждого составляет 30 кг, он рассчитан на семью из четырех человек. В составе – сбалансированный набор продуктов, включающий в себя различные крупы (рис, гречка, перловка и т.п.), сахар, муку, мясные и рыбные консервы, чай, растительное масло и др. Состав набора рассчитан исходя из нормы в 2800 ккал на человека. Всего в этот раз будет роздано 660 таких наборов.

Компания En+ Group планирует продолжить доставку и раздачу продуктовых наборов для семей пострадавших сотрудников «Тулунугля». Помимо этого, в компании продолжается сбор средств для оказания помощи коллегам. В ближайшее время также будет реализован ряд мероприятий по поддержке людей, оказавшихся без самого необходимого в результате удара стихии.

Напомним, что с первых дней стихийного бедствия в En+ Group создан и продолжает свою работу оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения в Тулуне и Тулунском районе. Здесь находится один из крупнейших угольных разрезов Иркутской области. Его разработкой занимается компания «Тулунуголь», входящая в состав угольных активов En+ Group. 506 сотрудников предприятия оказались в зоне затопления. Всего на предприятии работает 2037 человек.

Компания сразу же откликнулась на призыв местных властей о помощи, выделив автокраны, самосвалы и экскаваторы для разбора завалов и транспортировки унесенных домов, насосы, был организован подвоз и раздача питьевой и технической воды. В кратчайшие сроки – за две недели – энергетики восстановили нарушенное паводком энергоснабжение в подтопленных Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском районах, подключив к электричеству дома десятков тысяч жителей Иркутской области.

За время восстановительных работ энергетики заменили более 30 км проводов на линиях электропередачи, восстановили 104 воздушных линии электропередачи, смонтировали 18 полностью уничтоженных стихией трансформаторных подстанций, 42 подстанции были восстановлены и введены в работу.

Помимо этого, силами компании было организовано временное размещение пострадавших в гостиницах Черемховского разреза – еще одного угольного предприятия группы. Дети сотрудников, оставшихся без крова, были направлены в летние лагеря в Иркутской области. При содействии рабочих советов «Тулунугля» были созданы народные дружины для защиты от мародеров.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

– Беда, обрушившаяся на наших коллег, – это наша общая беда. И мы помогаем справиться с ней сообща. Компания уделяет особое внимание тому, чтобы пострадавшие были обеспечены всем необходимым, старается решать возникающие вопросы оперативно и эффективно. Проблема энергоснабжения в целом решена, но есть каждодневные потребности, которые нужно удовлетворять. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать коллег.

По сообщению пресс-службы En+ Group

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