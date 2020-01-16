Компания группы En+ Group успешно прошла аудит системы экологического менеджмента

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Иркутскэнерго», управляющая энергоактивами En+ Group в Иркутской области, успешно завершила инспекционный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ), по результатам которого подтверждены выданные в 2017 году сертификаты соответствия. Аудит был проведен Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».

Компания «Иркутскэнерго» подтвердила выданные в 2017 году сертификаты соответствия системы экологического менеджмента (СЭМ) требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р 14001-2016. Инспекционный аудит был проведен Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».

Эксперты-аудиторы проверили структурные подразделения исполнительной дирекции и предприятий компании «Иркутскэнерго» на соблюдение требований в области экологической политики, природоохранной деятельности, экологическими рисками, предупреждения аварийных ситуаций, организации мониторинга и измерений негативного воздействия на окружающую среду и т.п. Также была проведена проверка соответствия законодательным и другим требованиям.

Специалисты Ассоциации по сертификации «Русский регистр» отметили, что система экологического менеджмента «Иркутскэнерго» поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения, в целом, результативна и соответствует стандартам.

Ключевая задача стандарта ISO 14001:2015 — организация управленческих и производственных процессов таким образом, чтобы воздействие компании на окружающую среду было минимальным. Основная цель системы — переход от практик устранения причиненного ущерба к объективной оценке потенциальных экологических рисков, а также внедрению превентивных мер для предупреждения негативного воздействия и обеспечения экологической безопасности осуществляемой деятельности.

Сертификат на соответствие СЭМ требованиям стандарта ISO 14001 был впервые получен «Иркутскэнерго» в 2014 году. В 2017 году была пройдена процедура ресертификации СЭМ.

По сообщению пресс-службы En+ Group