En+ Group заменила рабочее колесо турбины гидроагрегата на Иркутской ГЭС

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская ГЭС компании En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии, завершила уникальную в своей истории операцию по замене рабочего колеса турбины. Работы проведены в рамках реализации комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ «Новая энергия».

Новая гидротурбина была изготовлена на заводе АО «Тяжмаш» и по частям доставлена на Иркутскую ГЭС. Все детали произведены по спецзаказу En+. Окончательная сборка колеса проводилась уже на монтажной площадке в машинном зале ГЭС. Собранное рабочее колесо турбины весом в 117 тонн перенесли в кратер гидроагрегата с помощью специального крана. Вся операция по переносу длилась около часа.

Новая турбина принципиально отличается от старой по своей конструкции: она пропеллерная, а не поворотно-лопастная. Эта турбина более эффективная и мощная, отвечает всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования ГЭС. По расчётам, коэффициент полезного действия новой турбины достигает 94,53%, вместо 87,93% у действующих агрегатов.

Работы по замене гидроагрегата продолжаются. Монтажники работают в круглосуточном режиме. Проект – это часть комплексной программы модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия», которая реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская).

Модернизация оборудования ГЭС, входящих в En+, позволит повысить коэффициент его полезного действия, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. В рамках нее производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования. Программа рассчитана до 2046 года. Инвестиции до 2026 года с учетом ранее вложенных средств составят 21 млрд рублей.

Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе на 2,3 млн т в год, что положительно отразится на экологии сибирских регионов.

По сообщению пресс-службы En+ Group