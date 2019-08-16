En+ продолжает восстанавливать рыбные запасы в реках Сибири

Иркутская область, СФО, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, продолжает восстанавливать рыбные запасы в сибирских реках. С 2014 года в водоемы Приангарья выпущено более 1,6 млн мальков ценных промысловых рыб – пеляди и хариуса.

Сегодня волонтеры компании в рамках программы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, реализуемой En+ в Иркутской области с 2014 года, выпустили в реку Белая 243 458 мальков ценной промысловой рыбы – пеляди, «родственника» сига и омуля. Вес каждого малька составляет около 3 г. Вес взрослой особи достигает 2-2,5 кг. Большая часть мальков пеляди уходит из Белой в Ангару и Братское водохранилище.

Восполнение рыбных запасов – одно из приоритетных направлений деятельности En+ Group в Восточной Сибири в области охраны окружающей среды. Работу по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов компания ведет с 2014 года. За это время в водоемы Приангарья было выпущено более 1,6 млн мальков ценных промысловых рыб – пеляди и хариуса. Затраты на реализацию этой программы превысили 6 млн рублей.

Выпуск мальков волонтеры и сотрудники энергетических предприятий группы в Восточной Сибири осуществляют регулярно. Так, в конце июля в устье реки Большой, в селе Большая речка Иркутского района, было выпущено около 7668 мальков хариуса. Летом прошлого года в реку Белая выпустили более 243 000 особей молоди пеляди.

Подготовка мальков для восполнения рыбных запасов ведется на Бельском рыбоводном заводе, подразделении компании «Байкальская рыба», специализирующемся на воспроизводстве ценных пород.

По сообщению пресс-службы En+ Group