EN+ просит об освобождении от платежей по ДПМ и от надбавки на выравнивание тарифов в ДФО

Москва, ДФО, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - En+ Group, попавшая под санкции Минфина США, просит об освобождении от платежей по договорам предоставления мощности (ДПМ) и надбавки на выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке в 2018 г. и в 2019 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя En+. «Решением могло бы стать временное нераспространение на предприятия компании обязательств по договорам предоставления мощности (ДПМ, ДПМ ВИЭ, ДПМ ГЭС/АЭС, ДПМ модернизации) и надбавки, установленной для субсидирования ДВФО на рынке мощности на 2018-2019 годы», – сказал представитель группы. В En+ отметили, что считают возможным поддержание рынка путем снижения на него влияния нерыночных механизмов, к которым относят выплаты по ДПМ, и надбавку на выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. «Указанные надбавки к цене на мощность (ДПМ и выравнивание тарифов на Дальнем Востоке) не являются платой за электрическую энергию и мощность, а являются, по сути, перекрестным субсидирование строительства генерации и надбавкой по выравниванию тарифов для потребителей Дальнего Востока», – считает представитель En+. «В сложившихся обстоятельствах попавшие под санкции российские алюминиевые заводы не могут нести подобного рода нагрузку – как минимум, до решения проблемы санкций США. Если будут в порядке потребители энергии, то и ГЭС, и ТЭЦ компании смогут надлежащим образом функционировать в этих условиях», – добавили в группе. Напомним, 6 апреля 2018 г. власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список американского Минфина, в частности, попал Олег Дерипаска и подконтрольные ему промышленная группа «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины», компания B-Finance, группа En+, компания «Евросибэнерго», компания «Русал», «Группа ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань». Ранее первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер сообщил журналистам, что ведомство прорабатывает с En+ Group и структурами «Реновы», попавшими под санкции США, варианты их поддержки. Газета «Коммерсант» сообщала, что En+ Group 15 мая направила вице-премьеру России Дмитрию Козаку просьбу о предоставлении ей льгот на энергорынке. Решение по поддержке холдинга En+ должно быть принято в июне, сообщил в понедельник ТАСС представитель Козака. «Коммерсант» также предполагал, что основные идеи En+ касаются льгот на энергорынке. Так, компания просит освободить «Русал» от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, перейти на свободные двусторонние договоры (СДД) с «Русгидро» и «Росэнергоатомом» (РЭА) со скидкой к цене рынка в 0,5 руб. за кВт∙ч (0,5-0,7 млрд руб. в год и 4,8-8,6 млрд руб. в год соответственно), снизить объемы регулируемых договоров (предусматривают продажу электроэнергии по установленному тарифу) для ГЭС «Евросибэнерго», снизить перекрестное субсидирование в Иркутской области и другие. Глава НП «Совет рынка» Максим Быстров во вторник сообщил журналистам, что поддержку в ассоциации нашли два предложения компании – предложение снизить перекрестное субсидирование в Иркутской области и возможность заключать прямые договора на покупку электроэнергии с «Русгидро» и «Росэнергоатомом». Быстров отметил, что, по мнению «Совета рынка», предоставление таких льгот не приведет к нарушениям на рынке электроэнергии. В Иркутской области тема возможного поднятия тарифов на электроэнергию для населения стала одной из самых обсуждаемых в эти дни. Губернатор Сергей Левченко считает, что у региона «есть много возможностей [выйти из положения], кроме предложения En+ по тарифам». Другие варианты разрешения проблемы ищут и эксперты. Так, экономист Игорь Николаев заявил, что издержки в этой ситуации лучше понести государству, и предлагает решать проблему за счёт федеральных средств. СПРАВКА: En+ – интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в «Русале»), которые являются основным потребителем производимой энергии. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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