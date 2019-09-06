Еще 12 членов банды черных лесорубов предстанут перед судом в Нижнеудинском районе

Нижнеудинский район, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователями Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту создания организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконными рубками леса в особо крупном размере.

На днях Нижнеудинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 жителей города Алзамай. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Создание и участие в преступном сообществе"), ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере организованной группой").

Криминальная деятельность была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области во взаимодействии с региональным УФСБ, а также работниками лесничества при участии Росгвардии еще в октябре 2016 года.

По версии следствия, 31 местный житель, 14 из которых являлись участниками организованного преступного сообщества, осуществили 28 незаконных рубок деревьев пород сосна, осина, лиственница. Общий объем незаконной рубки древесины составил 800 кубометров. Руководителем преступного бизнеса являлась 36-летняя жительница города Алзамай.

Для сбора доказательственной базы сотрудниками полиции обследованы больше 100 квадратных километров леса, выявлено свыше десятка грузовых автомобилей, оборудованных специальными приспособлениями для автономной погрузки спиленных бревен. Проведены обыски в жилищах, на железнодорожных тупиках и местах переработки и отгрузки древесины.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые предпринимали меры конспирации, недалеко от делян выставляли патруль и в случае опасности по радиосвязи предупреждали своих подельников.

Общий ущерб от незаконных рубок деревьев, по оценкам специалистов, превысил пять миллионов рублей.

В отношении 16 злоумышленников в настоящее время уже вынесены обвинительные приговоры, еще 12 вскоре предстанут перед судом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.