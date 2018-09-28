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Экономика / Бизнес
29.09.2018

Этой осенью в Госдуме планируют принять закон, позволяющий закупать дикоросы у населения

Москва, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о поддержке развития заготовительных контор, куда население сможет за деньги сдавать собранные в лесу ягоды, грибы и другие дикоросы, планируется к принятию в трех чтениях в текущую осеннюю сессию, сообщает пресс-служба председателя профильного думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

– Комитет активно работает над инициативой. В ближайшее время к нам начнут поступать отзывы субъектов РФ и заинтересованных ведомств. Мы проанализируем все мнения, чтобы будущий закон был максимально эффективным, – заявил Николай Николаев.

Он подчеркнул, что важно принять его до весны, чтобы люди уже в следующем сезоне могли воспользоваться новыми возможностями для заработка.

Напомним, речь идет о законопроекте, согласно которому заготконторам разрешается закупать лесные грибы и ягоды у граждан. При этом люди, как и прежде, не будут платить налоги с полученных таким образом доходов. Проект был внесен в Госдуму 17 сентября 2018 года группой депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с председателем профильного комитета нижней палаты парламента Николаем Николаевым.

По замыслу разработчиков документ заложит необходимые правовые основы для развития и реализации потенциала отрасли заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, а также решения социальных проблем, способствуя развитию занятости населения и созданию дополнительных рабочих мест для сельских жителей.

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