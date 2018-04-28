Фанерный рынок: инвестпроекты на Вологодчине, показатели по стране, реализация в Москве, сферы применения

Российская Федерация, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Несколько инвестпроектов реализуются на Вологодчине по выпуску фанеры. Это касается ряда районов региона. Задействованы Череповец, Грязовецкий район, Великоустюгский и Сокольский. Деревопереработчики наращивают объемы производства востребованной потребителями фанеры и рассчитывают не только удержаться на плаву, но и выйти на новые рынки – не только в России, но и за рубежом.

В прошлом году в целом по стране объемы производства фанеры немного снизились (на три процента) и составили 3729 тысяч кубометров. В этом году за первые два месяца года выпуск фанеры увеличился более чем на один процент. Одни российские производители сворачивают производства, другие наоборот наращивают выпуск продукции. Так, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат по итогам 2017 года увеличил выпуск фанеры более чем на десять процентов.

Что касается реализации этого материала, то здесь задействованы и реальные точки продаж (на рынках, складах, строительных базах и т.д.), и различного формата интернет-магазины. Например, для одного из реализаторов в городе Москве кажется, что невозможного вообще нет. В каталоге магазина представлена фанера различных вариантов: ламинированная, водостойкая и влагостойкая, опалубочная, шлифованная, хвойная, мебельная шлифованная, березовая и т.д. Клиент выбирает материал по сорту, размеру, толщине и количеству. Производители – надежные и проверенные.

Фанера применяется для разных целей. Например, она используется для изготовления мебели (как офисной, так и домашней корпусной). Чтобы сделать мебель, необходимы фанерные листы толщиной от трех до тридцати миллиметров. Используется трехслойная фанера для изготовления стенок шкафов и дна мебели. Такой материал обладает прекрасными прочностными характеристиками. Для лицевых частей мебели применяется декоративная фанера. Ее используют в высококачественных изделиях, цена такого материала достаточно высокая.

Фанера – идеальное решение для кровельного ремонта. Мастера ценят этот материал за прочность, водонепронецаемость и морозоустойчивость.

Также фанера используется при разноплановых внутренних и внешних отделочных работах. С применением этого материала выполняется звукоизоляция, обшивка или утепление. Фанеру стелют под ламинат, линолеум или паркет. Щиты, ограждения, площадки – при изготовлении всех этих изделий широко используется фанера.