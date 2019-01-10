«Фармасинтез-Хеми» получило статус резидента усольской ТОСЭР

Усолье-Сибирское, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - ООО «Фармасинтез-Хеми» получило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» с проектом по строительству завода по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств.

Соответствующая запись была внесена в реестр Минэкономразвития России 28 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора Приангарья.

По информации компании, предварительная стоимость проекта составляет больше 10 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – 950.

Как сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области, в сентябре 2017 года в Усолье-Сибирском зарегистрировано предприятие ООО «Фармасинтез-Хеми», заключен договор аренды на земельный участок. Сейчас АО «Фармасинтез» совместно с администрацией Усолья-Сибирского проводит работу по формированию земельных участков под строительство объектов инфраструктуры, у ресурсоснабжающих организаций запрошены технические условия на подключение объектов, сформирована «дорожная карта» по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов инфраструктуры.

Таким образом, сейчас в ТОСЭР «Усолье-Сибирское» зарегистрировано девять резидентов.