«Фармасинтез»: следователи Приангарья не уведомили компанию о возбуждении уголовного дела

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В АО «Фармасинтез» прокомментировали факт возбуждения уголовного дела в отношении компании по уклонению от налогов.

Напомним, следователи СУ СКР по Иркутской области установили, что акционерное общество в 2013-2014 годах не перечислило в казну РФ около 190 млн рублей. По версии следствия, лица, действовавшие от имени компании, завысили затраты по приобретению импортного лекарственного сырья у иностранных контрагентов. Также АО «Фармасинтез» неправомерно заявило налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по контрагенту ООО «Регион СтройСервис».

Между тем, в компании заявляют, что о факте возбуждения уголовного дела узнали из СМИ. «Возбудившее данное дело Следственное управление СКР по Иркутской области в нарушение статьи 146 УПК РФ о принятом решении в АО «Фармасинтез» не сообщало, как и не вручало копию постановления о возбуждении уголовного дела», – говорится в комментарии «Фармасинтеза».

В пресс-релизе компании отмечается, что в настоящее время налоговым органом еще не принято решение по результатам начавшейся в 2016 году выездной налоговой проверки деятельности компании за 2013-2014 годы, в связи с чем, о факте уклонения от уплаты налогов говорить преждевременно.

«Поэтому действия СУ СКР по Иркутской области вызывают у АО «Фармасинтез» удивление. АО «Фармасинтез» никогда не уклонялось от уплаты налогов и не собирается делать этого в будущем. За последние пять лет выручка АО «Фармасинтез» выросла в пять раз и превысила 10 млрд рублей. За этот же период отчисление налогов и сборов в бюджеты всех уровней от компании выросли в десять раз и в 2017 году составили сумму 1,04 млрд рублей. Таким образом, даже сумма спорной задолженности не является для компании значительной», – поясняют в компании.

Свою позицию АО «Фармасинтез» готово доказать в суде.