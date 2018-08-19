Федеральные СМИ: Песков заявил об абсолютной экономической стабильности России

Российская Федерация, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Финансовая и экономическая система России абсолютно стабильна, несмотря на разнонаправленную динамику курса рубля. О стабильности российской экономики заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают «Аргументы недели».

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что определенная волатильность есть, идет разнонаправленная динамика. Песков заявил: "Хотел бы напомнить заявления наших руководителей экономического блока, что финансовая и экономическая система в стране абсолютно стабильна".

Так Песков ответил на вопрос, вызывает ли в Кремле беспокойство ослабление курса рубля в последние дни.

По данным экспертов, основное давление на акции российских компаний и курс рубля в августе оказывали опасения о введении очередных санкций США.