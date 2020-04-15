Фермера в Ольхонском районе подозревают в нарушении требований ветеринарного законодательства

Ольхонский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Ветеринарная служба Иркутской области сообщает о падеже сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве Куретского муниципального образовании Ольхонского района. Об этом информирует пресс-служба главы региона.

Специалисты ветеринарной службы совместно с представителями администрации муниципального образования провели обследование КФХ. Было установлено, что на территории хозяйства с нарушениями требований ветеринарного законодательства в ненадлежащем санитарном и зоогигиеническом состоянии содержатся сельскохозяйственные животные (73 головы крупного рогатого скота, в том числе пять голов молодняка, 52 головы мелкого рогатого скота). Специалисты отметили, что в животноводческих помещениях несвоевременно проводится уборка, отсутствует необходимый запас кормов. Животные ослаблены и находятся в истощенном состоянии. Как в самом КФХ, так и на территории муниципалитета были обнаружены трупы крупного рогатого скота с номерами бирок хозяйства, молодняка и мелких рогатых животных.

Специалисты отобрали пробы для исключения особо опасных болезней животных. Возбудитель сибирской язвы не обнаружен. Причиной гибели животных явилось нарушение ветеринарно-санитарных и зоотехнических правил.

– В действиях владельца крестьянского (фермерского) хозяйства усматриваются признаки нарушения требований ветеринарного законодательства в части содержания сельскохозяйственных животных. Кроме того, имеются признаки жестокого обращения, нарушений ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, присутствуют признаки сокрытия от органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор, сведений о внезапном падеже животных, – пояснил руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Шевченко.

Данные обследований и заключения специалистов ветеринарии направлены в управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, в ГУ МВД по Иркутской области, прокуратуру Ольхонского района для принятия мер в пределах компетенции.