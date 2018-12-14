Фонд микрокредитования Иркутской области в 2018 году выдал 197 займов на 281 млн рублей

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Фонд микрокредитования Иркутской области в рамках работы по господдержке бизнеса Приангарья в 2018 году выдал 197 займов на 281 млн рублей. Всего за два года работы Фонда было выдано 472 займа на 645 млн рублей в 35 муниципалитетах Иркутской области, в том числе из отдаленных северных районов, сообщает пресс-служба губернатора. На предприятиях, воспользовавшихся услугами Фонда, сохранено более четырех тысяч рабочих мест и создано новых более тысячи. Структура выдает займы представителям малого и среднего бизнеса от 50 тысяч до трех миллионов рублей на срок до трех лет по ставкам от 7,5% до 10% годовых. – Активный портфель Фонда составляет 100%, то есть все деньги находятся «на руках» у бизнеса, спрос превышает предложение, сформирована очередь ожидания из числа предпринимателей, заинтересованных в получении льготных займов. Поэтому правительством Иркутской области было принято решение о докапитализации Фонда микрокредитования. В 2019 году на это будет направлено 61,6 млн рублей из средств областного бюджета, – отметил министр экономического развития региона Евгений Орачевский. Одним из значимых параметров эффективности работы Фонда является расширение географического присутствия в целях повышения доступности малого бизнеса к финансовым ресурсам на более выгодных условиях, чем в коммерческих кредитных организациях. – В 2017 году мы заключили договоры с бизнесменами в 28 муниципальных образованиях, – говорит директор Фонда Ольга Мосина. – В этом году сотрудничаем уже с 35 территориями. Нам крайне важно, чтобы предприниматели каждого района и населенного пункта могли воспользоваться нашими услугами. Опыт общения с бизнесом в территориях говорит о том, что личная рекомендация в отношении финансового института до сих пор играет для малого и среднего бизнеса огромную роль. Там, где мы начали сотрудничать хотя бы с одной организацией, число наших партнеров уверенно растет. В 2018 году представители министерства экономического развития Иркутской области, Фонда микрокредитования и других институтов развития лично побывали в 21 территории Иркутской области в рамках работы по информированию бизнеса о мерах господдержки. Встречи с предпринимательским сообществом проходили при поддержке местных администраций, мэров территорий. Все это повышает уровень информированности и доверия предпринимателей к возможностям, которые предоставляет государство. Бизнесмены часто принимают решения именно после таких встреч, на которых они лично могут задать все интересующие их вопросы. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... евгений орачевский

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