Фонд микрокредитования Приангарья получит из облбюджета 62 миллиона рублей субсидии

Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Региональное министерство экономического развития заключает соглашение с Фондом микрокредитования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на сумму 62 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора, эти средства пойдут на выдачу предпринимателям моногородов займов с льготной ставкой в размере одной второй действующей ключевой ставки Банка России – ориентировочно с процентной ставкой от 3,6% годовых.

– Сумма займов может составить от 50 тыс. рублей до пяти млн рублей сроком не более трех лет, – сказала заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Займы с такими условиями Фонд начнет выдавать уже в сентябре. На них могут рассчитывать в первую очередь резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны, промышленного (индустриального) парка, экспортно-ориентированные предприниматели, женщины-предприниматели, сельскохозяйственные производственные или потребительские кооперативы, субъекты социального предпринимательства, бизнесмены, реализующие проекты в сферах туризма, экологии или спорта и предприниматели – физические лица старше 45 лет.