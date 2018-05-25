Фонд развития моногородов инвестирует в Усолье-Сибирское и Байкальск

Иркутская область, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов и губернатор Иркутской области Сергей Левченко провели рабочую встречу на Петербургском международном экономическом форуме-2018. На встрече, в частности, обсуждались вопросы, связанные с софинансированием инвестпроектов в Усолье-Сибирском и Байкальске.

В Усолье-Сибирском Фонд развития моногородов может оказать содействие при создании объектов инфраструктуры – сетей водоснабжения и электроснабжения, необходимых для реализации инвестпроекта по модернизации производственных мощностей Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода. Планируемый объем инвестиций в модернизацию, которая обеспечит городу 370 новых рабочих мест, – почти 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Фонда.

Сметная стоимость объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта, – 44 млн руб. Планируемый срок подачи заявки о софинансировании расходов бюджета Иркутской области на строительство сети электроснабжения – июль 2018 года.

Также правительство Иркутской области рассчитывает на поддержку Фонда развития моногородов при реализации инвестпроекта по строительству завода активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств «Фармасинтез». Сейчас формируются земельные участки под строительство объектов инфраструктуры, получены техусловия на подключение объектов инфраструктуры, а «дорожная карта» по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов инфраструктуры находится на утверждении у губернатора Иркутской области. Рассматривается вопрос о присвоении компании «Фармасинтез-Хеми» статуса резидента ТОСЭР для реализации этого проекта.

– Поддержка Фондом моногородов проекта компании «Фармсинтез» позволит создать на этой базе промышленный кластер в Иркутской области. Так мы сможем привлечь дополнительное финансирование из средств федерального бюджета. Все предприятия, вошедшие в промышленный кластер, получают возможность субсидировать до 50% понесенных затрат, – отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Кроме того, в ходе рабочей встречи Илья Кривогов и Сергей Левченко обсудили подготовку заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов бюджета Иркутской области при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроектов в индустриальном парке «Байкальский чистый продукт» моногорода Байкальска. Предварительная потребность в софинансировании – 369 млн рублей. Согласно расчетам, реализация инвестпроектов в индустриальном парке Байкальска позволит в перспективе привлечь 1 млрд рублей инвестиций и создать свыше 400 новых рабочих мест. В числе проектов, запланированных к реализации, строительство чаеразвесочной фабрики и завода по производству жидких тонизирующих напитков на растительной основе.

– Отсутствие современных объектов инфраструктуры становится порой камнем преткновения для регионов при строительстве новых предприятий. Поэтому Фонд развития моногородов и помогает решить эти проблемы за счет привлечения средств федерального бюджета. Мы обеспечиваем софинансирование при строительстве железных и автодорог, сетей водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, очистных сооружений и других объектов инфраструктуры, чтобы ими могли пользоваться как существующие, так и новые предприятия, – подчеркнул Илья Кривогов.