Фонд развития промышленности Иркутской области подвел итоги работы в 2019 году

Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Фонд развития промышленности Иркутской области подвел итоги работы за 2019 год. Всего было рассмотрено 43 заявки, 32 из которых претендовали на программы совместных займов и 11 – на федеральные займы. В итоге 10 проектов на сумму займов в 2 млрд 198,4 млн рублей получили одобрение экспертного совета ФРП. Основная задача фонда – предоставление займов промышленным компаниям на льготных условиях в целях развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств и перехода на наилучшие доступные технологии. Большинство претендующих на заем проектов было направлено на модернизацию производства, сообщает пресс-служба ФРП. Это связано, в том числе, с высокой изношенностью основных производственных фондов предприятий Иркутской области (46,4%). По программе совместных займов (т.е. когда привлекаются средства федерального и областного фондов) поддержку получили проекты двух компаний: ООО « Биотопливо-Иркутск » в размере 61,47 млн рублей – на организацию производства топливных гранул в Иркутске.

» в размере 61,47 млн рублей – на организацию производства топливных гранул в Иркутске. ООО «ПИК БИО». Средства займа в размере 38,7 млн рублей использовались при строительстве завода по производству топливных гранул в Усть-Илимске, который собственники готовы открыть в январе 2020 года. По программам федеральных займов в 2019 году было одобрено восемь проектов на общую сумму 2 млрд 98,2 млн рублей: Два займа по 50 млн рублей получила иркутская компания « Фармасинтез » по программе «Маркировка лекарств».

» по программе «Маркировка лекарств». ООО « Газпром бурение » получило три займа по программе «Лизинговые проекты» для приобретения буровых установок российского производства в сумме 940,9 млн рублей.

» получило три займа по программе «Лизинговые проекты» для приобретения буровых установок российского производства в сумме 940,9 млн рублей. ООО «ИНК-Сервис» также получило три займа в сумме 1 млрд 57,3 млн рублей по программе «Лизинговые проекты» на приобретение буровых установок российского производства. На 2020 год уже подписаны договоры займа с ООО «Палп-Норд» на создание завода по производству фанеры в селе Дундай Боханского района и с АО «Мадера» на модернизацию экспортно-ориентированного лесоперерабатывающего завода по глубокой переработке древесины. В первом случае это будет совместный заем ФРП области и федерации на сумму 100 млн рублей. Во втором – федеральный заем в размере 300 млн рублей. В настоящее время ФРП Иркутской области проводит комплексную экспертизу ряда проектов по глубокой переработке древесины в Иркутском, Качугском, Осинском и Усть-Илимском районах, производству упаковки в Иркутском районе, изготовлению трубопроводов в Иркутске и продукции для химической и фармацевтической промышленности в Шелехове. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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