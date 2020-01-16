|Экономика / Бизнес
|14.01.2020
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Фонд развития промышленности Иркутской области подвел итоги работы в 2019 году
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Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Фонд развития промышленности Иркутской области подвел итоги работы за 2019 год. Всего было рассмотрено 43 заявки, 32 из которых претендовали на программы совместных займов и 11 – на федеральные займы. В итоге 10 проектов на сумму займов в 2 млрд 198,4 млн рублей получили одобрение экспертного совета ФРП.
Основная задача фонда – предоставление займов промышленным компаниям на льготных условиях в целях развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств и перехода на наилучшие доступные технологии. Большинство претендующих на заем проектов было направлено на модернизацию производства, сообщает пресс-служба ФРП. Это связано, в том числе, с высокой изношенностью основных производственных фондов предприятий Иркутской области (46,4%).
По программе совместных займов (т.е. когда привлекаются средства федерального и областного фондов) поддержку получили проекты двух компаний:
По программам федеральных займов в 2019 году было одобрено восемь проектов на общую сумму 2 млрд 98,2 млн рублей:
На 2020 год уже подписаны договоры займа с ООО «Палп-Норд» на создание завода по производству фанеры в селе Дундай Боханского района и с АО «Мадера» на модернизацию экспортно-ориентированного лесоперерабатывающего завода по глубокой переработке древесины. В первом случае это будет совместный заем ФРП области и федерации на сумму 100 млн рублей. Во втором – федеральный заем в размере 300 млн рублей.
В настоящее время ФРП Иркутской области проводит комплексную экспертизу ряда проектов по глубокой переработке древесины в Иркутском, Качугском, Осинском и Усть-Илимском районах, производству упаковки в Иркутском районе, изготовлению трубопроводов в Иркутске и продукции для химической и фармацевтической промышленности в Шелехове.