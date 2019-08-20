Foodplex представил новый продукт – электронные карты лояльности

Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания Foodplex (входит в экосистему Сбербанка) представила новый продукт – электронные карты лояльности Plazius Wallet. Первые карты Wallet выпустила сеть кафе «Хлеб Насущный» в Москве. Получить карту уже сейчас можно на кассе в 10 ресторанах сети, в ближайшее время к сервису подключат остальные 33 кафе. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. Никита Нечаев, генеральный директор Foodplex: – Мы постоянно работаем над улучшением сервисов для наших клиентов, теперь заведения смогут выпускать электронные карты лояльности, которые сохраняются в приложении Wallet на iOS и Android. Гостю достаточно просто показать штрихкод на кассе, чтобы получить доступные ему бонусы. Благодаря программе лояльности Plazius гости ресторанов получают кешбэк, участвуют в акциях со скидками, подарками и другими привилегиями». Алексей Панов, директор по маркетингу сети кафе «Хлеб Насущный»: – Основа нашего бизнеса – это постоянные гости, многие из которых приходят к нам по несколько раз в день. Мы используем инструменты Plazius для создания долгосрочной лояльности у гостей и улучшения customer experience. Мы уже ввели сервис предзаказа, гости могут заказать свой напиток заранее и не ждать в очереди, а также оплату по номеру стола – гости могут оплатить заказ без официанта. А теперь вводим электронные карты лояльности Wallet. Запуск электронных карт – это первый шаг, за которым последует дальнейшая интеграция в систему лояльности Plazius и мобильных платежных решений. Чтобы получить электронную карту, гостю нужно отсканировать QR-код на кассе или перейти по ссылке на сайте ресторана. Рестораны также могут отправлять гостям ссылку на карту в SMS. Удобный редактор позволяет создать уникальный дизайн карты Wallet – в фирменных цветах ресторана, с логотипом и условиями участия в программе лояльности. В отличие от пластиковой карты, информация об актуальном бонусном балансе и проценте бонусного кешбэка отображается на самой карте и обновляется в реальном времени. «Хлеб Насущный» успешно использует все продукты Plazius. Гости получают бонусный кешбэк за покупки, скидки и подарки по акциям, а также могут сделать предзаказ в приложении и прийти за уже готовой едой и напитками. В кафе гости с приложением Plazius могут оплатить счёт, не дожидаясь официанта, самостоятельно разделить этот счёт в приложении, оставить безналичные чаевые и отзыв. Plazius Wallet входит в состав Marketing Cloud – программы лояльности Plazius, одного из решений для автоматизации маркетинга ресторанов. Цифровые решения, предлагаемые компанией, помогают ресторанам увеличить выручку, посещаемость и привлечь новых клиентов. Маркетинговая платформа Plazius для ресторанов включает в себя информацию о гостях, пользовательскую аналитику, программу лояльности, сервисы рассылок, бронирования и платежи. Приложение для гостей упрощает процесс выбора заведения и сокращает время ожидания счета от официанта. C Plazius пользователи получают привилегии и бонусный кешбэк; могут оплатить счёт и оставить безналичные чаевые, а также сделать предзаказ еды и напитков, чтобы не ждать в очереди пока заказ примут и приготовят. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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