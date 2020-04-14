ФРП одобрил инвестпроекты «Фармасинтеза» по производству в Приангарье лекарства от коронавируса

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Два региональных инвестиционных проекта «Фармасинтеза» по производству нового лекарственного препарата для лечения коронавирусной инфекции одобрены для финансирования Фондом развития промышленности России. Они рекомендованы на рассмотрение экспертного совета ФРП Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Об этом сообщает пресс-служба организации Как рассказал президент ТПП ВС Алексей Соболь, реализация одобренных проектов будет проходить в рамках новой программы ФРП по противодействию эпидемическим заболеваниям. Программа нацелена на льготное финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия. Общая сумма финансирования двух проектов «Фармасинтеза» по этой программе составит 1 млрд рублей. – У ТПП Восточной Сибири сложились конструктивные взаимоотношения с федеральным и региональным Фондами развития промышленности, как приоритетными партнерами в работе по поддержке инвестиционных промышленных проектов, – подчеркнул Алексей Соболь. – Надо сказать, что наша совместная работа с институтами поддержки дает положительные результаты – ежегодно объем финансирования региональных проектов, нацеленных на техническое перевооружение областной промышленности, растет. Так, в 2019 году при поддержке ТПП Восточной Сибири в Иркутской области рекомендованы и одобрены к финансированию экспертным советом ФРП двенадцать инвестиционных проектов на общую сумму около 2,7 млрд рублей. При этом, по словам Алексея Соболя, особенно важно, что шесть из одобренных проектов являются импортозамещающими. В целом, по итогам 2019 года ТПП Восточной Сибири заняла четвертое место среди региональных торгово-промышленных палат по эффективности работы с проектами для федерального и регионального ФРП. Алексей Соболь также рассказал, что оперативную консультационную и информационную поддержку новой программе ФРП по противодействию эпидемическим заболеваниям оказал региональный Фонд развития промышленности. В настоящее время в работе областного ФРП находятся еще несколько проектов, связанных с производством лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. КООРДИНАТЫ: По вопросам поддержки инвестиционных проектов и получения консультаций можно обращаться в департамент поддержки предпринимательства и ВЭД ТПП Восточной Сибири: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16, телефон: 8 (3952) 33-51-00, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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