Газпромбанк и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве

Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Муранов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией. Как сообщает пресс-служба губернатора, стороны намерены развивать сотрудничество по следующим направлениям: реализация государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие Иркутской области;

реализация инвестиционных программ и проектов;

реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства;

развитие банковского сектора в Иркутской области;

развитие системы осуществления закупочных процедур для нужд Иркутской области с использованием электронных торговых площадок;

реализация и развитие программ кредитования населения и субъектов предпринимательства (инвесторов, заказчиков, подрядчиков) в Иркутской области, предоставление гарантий для участия в торгах. Также Газпромбанк намерен оказывать содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов к финансированию отдельных проектов и программ, реализуемых на территории Иркутской области. Кроме того, в рамках ПМЭФ-2019 также подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области и ООО «Газпром СПГ технологии». Предусмотрено взаимодействие в вопросах, направленных на расширение в Иркутской области производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа, который используется в качестве моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики. Запланировано строительство соответствующих комплексов и объектов инфраструктуры на территории Приангарья. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: газпром

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