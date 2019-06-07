|Экономика / Бизнес
|08.06.2019
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Газпромбанк и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве
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Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Муранов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией.
Как сообщает пресс-служба губернатора, стороны намерены развивать сотрудничество по следующим направлениям:
Также Газпромбанк намерен оказывать содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов к финансированию отдельных проектов и программ, реализуемых на территории Иркутской области.
Кроме того, в рамках ПМЭФ-2019 также подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области и ООО «Газпром СПГ технологии». Предусмотрено взаимодействие в вопросах, направленных на расширение в Иркутской области производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа, который используется в качестве моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики. Запланировано строительство соответствующих комплексов и объектов инфраструктуры на территории Приангарья.