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Экономика / Бизнес
25.04.2018

Где взять кредит в Иркутске без иркутской прописки?

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Во время оформления кредита в Иркутске, сотрудник любого российского банка, даже сравнительно самого лояльного, проверяя ваш паспорт, обязательно заглянет на страницу со штампом о регистрации места жительства. И если у вас нет прописки, то это весомая причина отказать вам в выдаче микрозайма. Неважно, продали вы старую квартиру и не успели приобрести новое жилье, выписались из нее и еще не прописались в другой жилплощади – банк просто не выдаст займ, ведь им проще сотрудничать с клиентами с постоянной регистрацией, проживающими и работающими в одном регионе.

Где взять кредит в Иркутске без иркутской прописки?

Но можно не усложнять себе жизнь и быстро решить свои финансовые проблемы. Для этого достаточно взять кредит в Иркутске без иркутской прописки - просто воспользуйтесь услугами сервиса Credy (официальный сайт www.credy.ru).

Какие особенности услуг Credy?

Вы можете полностью довериться сотрудникам этого популярного российского сервиса. Вам ни в коем случае не откажут в займе, так как после заполнения заявки на сайте Credy она автоматически обрабатывается и отправляется на рассмотрение микрофинансовым организациям Иркутска.

Данные учреждения выдают займы на выгодных условиях и по упрощенной программе, не требуют справок о доходах, лояльно относятся к клиентам с неудовлетворительной кредитной историей и без официальной работы, а из документов им достаточно лишь паспорта, в котором штамп о регистрации места жительства не является обязательным. Доходы, работа, стаж и прочая подобная информация, которая может позволить оценить вашу платежеспособность, также необязательная и несет лишь ознакомительный характер.

Сервис поощряет добросовестных клиентов, которые вовремя погашают кредиты. При последующих обращениях, таким заемщикам выдают кредиты на более крупные суммы под меньшую процентную ставку и на увеличенный период. А благодаря тому, что проценты начисляются только за фактический период использования заемных средств, клиенты всегда заинтересованы в возвращении долга раньше срока.

Отправляя заявку на сайт Credy, вы можете быть уверены, что предоставляемые вами персональные данные будут строго засекречены и защищены от злоумышленников. Более того, вы не будете подвержены непредвиденным расходам, никто не обяжет вас оплачивать скрытые комиссии, так как полную сумму кредита с учетом процентов вы узнаете во время оформления заявки, и она окончательная.

Как отправить заявку на кредит заемщику без иркутской прописки?

Чтобы оформить микрозайм в Иркутске посредством Credy, вам даже не нужно выходить из дома. Необходимо лишь мобильное устройство или компьютер с выходом в интернет:

  1. Зайдите на сайт www.credy.ru
  2. Зарегистрируйте профиль.
  3. Внесите в специальную анкетную форму персональные данные, адрес электронной почты и мобильный номер.
  4. Воспользовавшись онлайн-калькулятором, укажите сумму кредита и окончательную дату возврата заемных денежных средств.
  5. Выберите один из предлагаемых способов перевода.

Куда можно перевести кредитные средства?

Воспользовавшись услугами Credy, вы сможете получить деньги несколькими удобными путями:

  • на карту Visa или MasterCard любого банка РФ;
  • на счёт в любом банке РФ;
  • через систему денежных переводов: Юнистрим, Золотая Корона, Contact;
  • на электронный кошелек: Яндекс.Деньги, Webmoney, QIWI.

Если вы правильно заполните заявку, в течение нескольких минут после ее отправки она будет одобрена сервисом, после чего деньги в кратчайшие сроки поступят на указанный вами счёт.

Каким требованиям нужно соответствовать для получения кредита?

У МФО самые элементарные требования к потенциальным заемщикам:

  • возраст от 18 лет и больше;
  • паспорт гражданина РФ;
  • наличие постоянного мобильного номера.

Credy предоставляет круглосуточную клиентскую поддержку, поэтому вы можете рассчитывать на финансовую помощь в любое время суток.

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