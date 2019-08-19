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Экономика / Бизнес
19.08.2019

Где живут и на что тратят бонусы самые активные участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»

Москва, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики «Спасибо от Сбербанка» провели исследование среди более чем 40 миллионов человек – участников собственной программы лояльности.

По результатам исследования были выявлены наиболее активные регионы и основные предпочтения – на что тратят бонусы СПАСИБО, сообщает пресс-служба банка.

Общий анализ поведения участников программы лояльности по всей России за последние 6 месяцев показал, что безусловными лидерами по использованию бонусов, стали следующие регионы: Москва + Московская область (более 4,7 млрд списаний) и Санкт-Петербург + Ленинградская область (более 1, 3 млрд списаний). В топ-10 также попали: Тюменская область (563 млн), Краснодарский край (561 млн), Свердловская область (510 млн), Республика Татарстан (411 млн), Самарская область (354 млн), Пермский край (352 млн), Нижегородская область (336 млн) и Республика Башкортостан (311 млн). В этих регионах живут наиболее вовлеченные клиенты, которые активно используют предложения программы лояльности и тратят бонусы СПАСИБО.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга больше всего бонусов СПАСИБО тратят на кафе и рестораны. Также, в двух крупнейших городах России пользуются популярностью категории e-com, одежда и обувь, аптеки. В Татарстане приоритеты аналогичны, единственное отличие – жители республики охотнее тратят бонусы на АЗС и эта категория вторая по популярности во всем регионе.

Во всех остальных регионах основной выбор предпочтений примерно схож: продукты питания, кафе и рестораны, одежда и обувь, e-com, аптеки. Исключения составляют лишь категории: АЗС (4 место в Тюменской области и 3 место в Пермском крае) и электроника и бытовая техника (на 5 месте по затратам в Свердловской области). Жители Краснодарского и Пермского края в категории одежда и обувь по объемам списаний вывели эту позицию в лидирующую по регионам. В этих же регионах на 5 месте появляются категории детских товаров (Краснодарский край) и товары для дома (Пермский край). При сравнительно идентичном наборе партнеров во всех крупных регионах, участники программы лояльности по-разному тратят свои бонусы.

– Мы регулярно анализируем и изучаем предпочтения участников программы – это помогает нам глубже понимать их потребности и привлекать в программу партнеров с учетом популярности той или иной товарной категории в конкретном регионе. Мы рады, что количество участников нашей программы уже достигло 40 миллионов человек. Если задуматься – это почти 40% экономически активного населения страны. И с каждым днем это количество только растет, – говорит генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

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