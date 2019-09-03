Гендиректор РУСАЛа Евгений Никитин: более 300 сотрудников центрального офиса переедут в Красноярск

СФО, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В компании РУСАЛ готовятся к переезду части сотрудников центрального офиса из Москвы в Красноярск. В 2019-2020 годах релокация коснется более 300 человек, сообщил Телеинформу генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

В Красноярском крае, где расположены крупнейшие предприятия РУСАЛа – Красноярский и Богучанский алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат, а также заводы по производству дисков СКАД и КиК, – уже работают управленцы из алюминиевого дивизиона, часть сотрудников дирекции менеджмента качества, дирекции по обеспечению бизнеса, дирекции по персоналу и других подразделений компании.

– Мы планомерно движемся к переводу ряда функций центрального офиса в Сибирь, поскольку их физическое присутствие в регионе, где расположены наши ключевые активы, способствует повышению эффективности управления, оперативности принятия решений, возможности элементарно более часто физически находится на заводах, встречаться с производственным персоналом. Решение об этом принято, – прокомментировал Евгений Никитин.

По его словам, это не быстрый процесс, так как для каждого подразделения необходимо оборудовать рабочее пространство, предусмотреть комплекс адаптационных мероприятий и многое другое. В близком часовом поясе находятся все ключевые предприятия компании Иркутской области – это Братский и Иркутский алюминиевые заводы, готовящийся к запуску Тайшетский алюминиевый завод, а также Хакасские активы компании (САЗ, ХАЗ, Саянал). С уральскими предприятиями разница во времени составит два часа.

Гендиректор компании сообщил, что речь идет как об уже действующих сотрудниках, так и о вакансиях, которые будут переводиться в Красноярск.

Стоит также отметить, что в Сибири находятся основные рабочие места самого Евгения Никитина и члена Совета директоров РУСАЛа, управляющего директора КрАЗа Евгения Курьянова.