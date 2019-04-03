Генеральный директор РУСАЛа: в России надо построить алюминиевый автомобиль

Москва, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Почти год назад, в апреле 2018 года, российский холдинг РУСАЛ попал под санкции США вместе с другими компаниями, связанными с бизнесменом Олегом Дерипаской. Только в январе этого года ограничения с компании, которая имеет два крупных алюминиевых завода в Иркутской области, были сняты. О том, какие цели и задачи ставит для себя РУСАЛ на новом этапе развития, в интервью ТАСС в ходе Красноярского экономического форума рассказал генеральный директор Евгений Никитин. — Почти весь прошлый год РУСАЛ находился под жесткими санкциями. Сейчас, когда ограничения сняты, как вы оцениваете этот период для компании и для себя? — Естественно, из-за санкций были трудности с финансированием, с поставками и продажами алюминия. Но на протяжении всего этого времени менеджмент компании был настроен на то, что производство должно работать, а рабочие места должны быть сохранены — в компании более 60 тыс. человек. И я считаю, что мы со своей задачей справились — все рабочие места сохранены, объемы производства тоже. Но главное, что сохранили потенциал развития, не потеряли технологии. Сегодня у нас задача — выйти на ту траекторию развития, которая была до санкций. На фото Евгений Никитин. Фото пресс-службы ОК РУСАЛ — Вы работаете в РУСАЛе всю жизнь, но кресло руководителя заняли именно в кризисный для компании момент. Решение о том, что компанию должны возглавить именно вы, принималось по причине опыта? Свои кадры лучше? — Я действительно работаю в компании более 25 лет, пришел сюда электролизником и рос вместе с ней. Но я отнюдь не один такой. В РУСАЛе много людей, которые работают по 20 лет и более. Разумеется, в кризисные моменты кадры «изнутри» быстрее адаптируются: им не надо вникать в производство, в то, как устроена компания. Соответственно, в такие моменты ставка на внутренний кадровый потенциал себя оправдывает. Как показал кризисный год, эта стратегия хорошо сработала. — Санкции с РУСАЛа были сняты после того, как в компании произошли серьезные корпоративные изменения: изменился состав совета директоров, топ-менеджмента. Как это скажется на целях и стратегии компании? — Да, состав совета директоров изменился. У нас из 14 членов директоров восемь — независимые директора. Это высококлассные специалисты, причем в разных сферах: производство, инвестиции, академическая сфера. Я думаю, что их опыт принесет большую пользу компании и топ-менеджеры усилят свое общение с советом директоров в принятии решений. Цели и ценности у нас едины, мы никогда от них не отступали — быть самой эффективной компанией. — Каким вы видите РУСАЛ в среднесрочный период? Изменится ли его сырьевая ориентация? — Не соглашусь с тем, что РУСАЛ — сырьевая компания. Если брать период до 2018 года, мы уже в то время выпускали более 50% [от всей продукции] в виде сплавов. Это уже не первичный алюминий, не сырье, это один шаг до готового изделия. И у нас цель — в 2020 году выйти на эти показатели и дальше продолжать наращивать выпуск сплавов. Поэтому цель остается прежней — мы должны переходить от первичного алюминия к сплавам. — Какие цели у РУСАЛа на 2019 год? Как я поняла, остается цель производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Какой у вас конкретный план по этой продукции на 2019 год и в целом? — На 2019 год мы ожидаем, что доля продукции с высокой добавленной стоимостью будет больше, чем в 2018 году. Но в 2020-м мы уже должны выйти на уровень 2017 года — то есть более 50%. Вообще, цель у нас — увеличить реализацию ПДС до более 60% [от всей продукции]. — До санкций на экспорт отправлялось практически 80% продукции, из них приблизительно 60% приходилось на Европу и США. Какие рынки наиболее интересны для РУСАЛа сегодня и есть ли цель как-то диверсифицировать экспортные направления? — У нас есть цель восстановить все экспортные поставки. Основным [экспортным] рынком для нас была и остается сейчас Европа, далее практически пополам — американский и азиатский рынки. Естественно, мы на этих рынках будем восстанавливать свое присутствие примерно в тех же объемах. Смотрим все возможности, которые нам открываются сегодня, разные варианты. И главный рынок для нас — это внутренний рынок. — Объём отгрузок в Европу и в США, который был до санкций, пока еще не восстановлен? — Объём полностью восстановлен по алюминию. Не восстановлен пока по сплавам, но мы работаем над этим. — А какая отрасль сегодня — основной потребитель алюминия? — Драйвером уже несколько лет остается автомобильная отрасль. Также прирастают фактически все сектора, мы внимательно за этим следим. И энергетический сектор подрос, и строительный сектор, и машиностроение, не включая даже автомобильное, растет, потому что алюминий начинает использоваться и в железнодорожных вагонах, и в цистернах, то есть идет развитие практически всех секторов. — Кроме этого, алюминий у нас, особенно в этом году, по крайней мере как показалось, стал активно внедряться в другие отрасли: мосты строятся из алюминия, алюминиевая проводка появляется в домах. Откуда еще может прийти спрос? — На самом деле алюминий используется везде, просто мы это не всегда замечаем. Допустим, часы — они уже наполовину алюминиевые. Телефоны, ноутбуки — это в обиходе. Мы просто привыкаем и перестаем обращать внимание. К примеру, старшее поколение имеет дачи, на дачах теплицы. А каркас в теплицах сделан из алюминия. Это легкий экологичный материал, который потом может перерабатываться много раз. Жизненный цикл длинный, и возможностей использования много, поэтому, естественно, потребление алюминия будет только расти. — А какими могут быть именно большие новые проекты, аналогичные внедрению проводки? — Мы построили в Нижнем Новгороде два моста, установлены два моста накануне Универсиады в Красноярске, несколько мостов уже есть в Москве. Мосты — это важная часть инфраструктуры. Автомобили. У нас в России еще алюминиевых автомобилей не производят, а надо делать. Как пример, сейчас правительство обсуждает возможность открытия большого литейного центра — содействовать этому будет Алюминиевая ассоциация. Алюминиевые центры, где возможна выплавка автокомпонентов, литья под высоким и низким давлением, — это, опять же, новые технологии, новые знания, новые компетенции для нас, для России, которые должны получать очень широкое развитие, чтобы продукция отечественных производителей была конкурентоспособна. Я еще раз повторю — железнодорожный транспорт очень сильно развивается во многих странах, например в скоростных поездах очень много применяется алюминия, потому что это выводит эту продукцию на новый уровень качества и комфорта. — Вы уже поставляете алюминий для железнодорожного транспорта или только планируете? — Наш алюминий уже используется в грузовых вагонах, в цистернах для перевозок железнодорожным транспортом. Частично, кстати, даже в пассажирских вагонах обрамление делает красноярское предприятие. Оно берет у «РУСАЛа» металл и изготавливает для РЖД детали для интерьера пассажирских вагонов. — Какие цены и спрос на алюминий вы прогнозируете в этом году? — Спрос будет расти, и по ценам во втором полугодии, скорее всего, начнётся рост. Источник: ТАСС ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алюминиевые новости

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