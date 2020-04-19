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Экономика / Бизнес
20.04.2020

Геннадий Онищенко предложил постепенно вернуть в работу малый и средний бизнес

Москва, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил постепенно возвращать в работу малый и средний бизнес, сообщают argumenti.ru. Он уточнил, что при этом следует принять меры, чтобы обезопасить людей из группы риска заражения коронавирусом.

Бывший главный санитарный врач РФ заявил, что разрешать работу предприятий следует начинать с регионов. Онищенко отметил, что аналогичные меры уже были приняты в отношении крупного бизнеса.

Депутат предложил оставить на удаленке работников старше 60 лет, а остальных обеспечить средствами защиты и спецрежимом в рабочих помещениях.

– Даже можно сегодня отпускать общественное питание, только в таком варианте, когда кухня работает, а блюда везут на вызов, вы позвонили, и вам привезли, – добавил Геннадий Онищенко.

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