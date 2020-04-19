Геннадий Онищенко предложил постепенно вернуть в работу малый и средний бизнес

Москва, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил постепенно возвращать в работу малый и средний бизнес, сообщают argumenti.ru . Он уточнил, что при этом следует принять меры, чтобы обезопасить людей из группы риска заражения коронавирусом.

Бывший главный санитарный врач РФ заявил, что разрешать работу предприятий следует начинать с регионов. Онищенко отметил, что аналогичные меры уже были приняты в отношении крупного бизнеса.

Депутат предложил оставить на удаленке работников старше 60 лет, а остальных обеспечить средствами защиты и спецрежимом в рабочих помещениях.

– Даже можно сегодня отпускать общественное питание, только в таком варианте, когда кухня работает, а блюда везут на вызов, вы позвонили, и вам привезли, – добавил Геннадий Онищенко.