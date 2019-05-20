Герман Греф – о перспективах российской экономики-2019

Москва, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Герман Греф рассказал, каким будет 2019 год для экономики страны. По его словам, Россия продолжит испытывать неопределенность, связанную с санкциями. Также он отметил влияние на экономику новых национальных проектов, сообщают argumenti.ru .

– Есть угрозы санкций, как всегда. Эта неопределенность очень сильно давит и на инвестиционный климат, и на рубль. Это год слабой экономической динамики, по нашим оценкам, ниже 2%, – рассказал Герман Греф.

Он предположил, что национальные проекты в этом году не окажут положительного влияния на рост ВВП, поскольку они только начали внедряться. По словам Германа Грефа, ожидать от нацпректов вливаний в экономику страны можно не раньше 2020 года, передает РИА Новости.