Герман Греф принял участие в заседании экспертно-стратегического совета фонда «Вклад в будущее»

Москва, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В Москве прошло первое заседание экспертно-стратегического совета Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Участники встречи обсудили основные направления разработки и развития персонализированной модели образования для российских школ, а также платформенные решения для реализации данной модели. В заседании принял участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как сообщает пресс-служба банка, целью персонализации в школах является максимальное развитие образовательного и личностного потенциала каждого учащегося, повышение эффективности учебного процесса для каждого ученика и для образовательного сообщества в целом. Ключевой стратегией персонализированного вариативного подхода в образовании становится ценностная установка на развитие внутренней мотивации ученика, его готовности к изменениям в трансформирующемся мире.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

– Отличительной особенностью представленного подхода является то, что при сохранении федеральных государственных образовательных стандартов, новая методология качественно меняет организацию образования в школе. В ходе заседания мы утвердили организационный план проведения тестирования новой модели уже в ближайшем учебном году. Система образования не должна стоять на месте, именно ее своевременная адаптация к современным вызовам будет определять ее эффективность».

Для внедрения персонализированной модели образования в 5-8 классах отобрано 15 школ из пяти регионов: Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской областей и Республики Татарстан. По итогам апробации в августе 2020 года будет принято решение о масштабировании новой модели на более чем 100 российских школ.

Цели персонализированной модели образования сопряжены с целями национального проекта «Образование». Разработка главного инструмента модели – цифровой платформы, – выполняется по поручению президента РФ Владимира Путина и реализуется совместными усилиями Сбербанка, Министерства просвещения РФ и Агентства стратегических инициатив.