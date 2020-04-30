ГЭС Ангарского каскада готовы к весеннему половодью

Иркутская область, 4.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, завершила на своих гидроэлектростанциях в Иркутской области подготовку к весеннему паводку. Персонал Иркутской ГЭС, Братской ГЭС и Усть-Илимской ГЭС выполнил комплекс мероприятий для предупреждения нарушений в работе гидротехнических сооружений, оборудования и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. Все ГЭС Ангарского каскада продолжают работать в штатном режиме.

На станциях подготовлены необходимые материалы, спецтехника и автотранспорт для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. На предприятиях организовано круглосуточное дежурство эксплуатационного персонала для борьбы с возможными подтоплениями. Проверены и резервные источники электроснабжения - они готовы обеспечить аварийное электроснабжение.

Сотрудники станций провели дополнительные осмотры и проверки всех гидротехнических сооружений, их механического оборудования. Особое внимание уделено дренажным сооружениям, которые должны непрерывно отводить талую и дождевую воду с территории станции. На водохранилищах уже обеспечена предполоводная сработка: уровень воды снижен для приема весеннего половодья в бассейнах Байкала и Ангары. На 30 апреля 2020 уровень воды в озере Байкал находится на отметке 456,18 м, в Братском водохранилище - 397,34 м, а в Усть-Илимском - 294,93 м.

Сбросные расходы через гидроузел устанавливаются в соответствии с распоряжением Енисейского бассейнового водного управления и согласно требованиям Основных Правил использования водных ресурсов водохранилищ ГЭС Ангарского каскада.

По сообщению пресс-службы En+ Group