ГЭС в Иркутской области готовы к прохождению грозового периода

Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group завершила ежегодную подготовку оборудования и персонала ГЭС Ангарского каскада (Иркутская, Братская и Усть-Илимская) к безаварийному прохождению предстоящего грозового сезона.

В 2019 году грозовые фронты ещё не проходили по территории Иркутской области, но подготовка ГЭС Ангарского каскада проведена в полном объеме. Подготовительные мероприятия к работе в грозовой период проводятся в строгом соответствии с утвержденными планами.

На станциях проведены внеплановые инструктажи и контрольные противоаварийные тренировки всего оперативного персонала по определению мест повреждения и действиям во время грозы.

Также гидроэнергетики провели осмотры основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений электростанций, чтобы обнаружить и вовремя устранить недочеты и дефекты. Сотрудники ГЭС проверили состояние и условия эксплуатации заземляющих устройств, устройств молниезащиты и средств защиты от перенапряжений оборудования распределительных устройств, на открытых распределительных устройствах почистили подвесную и опорную изоляцию, осмотрели и заменили дефектные участки. Станции Ангарского каскада к прохождению грозового периода готовы.

По сообщению пресс-службы En+ Group