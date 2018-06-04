Глава Минэкономразвития России спрогнозировал июньскую инфляцию

Москва, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Министр экономического развития России Максим Орешкин сделал прогноз относительно годовой инфляции. По словам главы ведомства, в июне данный показатель немного замедлится и достигнет 2,1-2,2 процента.

Орешкин в рамках своего выступления на бюджетном комитете в Госдуме в понедельник, 4 июня, подчеркнул, что в общей сложности по году ожидается ускорение инфляции от текущих уровней.

Министр также уточнил, что оценка специалистов Министерства экономического развития России по инфляции на конец текущего года в настоящий момент составляет 2,7-3,2 процента, и оценка в 2,8 процента располагается в пределах данного диапазона, передают "Аргументы Недели" .