Глава Рослесхоза: пора вернуть полномочия по лесоуправлению на федеральный уровень

Москва, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель Рослесхоза Иван Валентик 7 июня прокомментировал ряд задержаний глав лесных ведомств субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства лесного хозяйства.

– Масштаб злоупотреблений региональными органами власти переданными им полномочиями в области лесных отношений свидетельствует о необходимости возвращения этих полномочий на федеральный уровень управления. В перспективе необходимо возвращаться к централизованной системе управления лесами России, – сказал он.

Иван Валентик пояснил, что на первом этапе на уровень федерации нужно передавать, как минимум, контрольно-надзорные функции и полномочия по лесоустройству.

– Федеральной функцией также должны стать авиационная охрана лесов от пожаров и предоставление лесных ресурсов под значимые для страны масштабные инвестиционные проекты, – отметил глава Рослесхоза.

Напомним, 7 июня министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был арестован на два месяца. Ранее СУ СКР по Иркутской области предъявило ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий. Против министра было возбуждено уголовное дело, касающееся скандала вокруг рубок в заказнике Туколонь на севере региона. Там под видом санитарных рубок было вырублено 116 га реликтового леса, а ущерб составил 880 млн рублей. Незаконную вырубку обнаружила и приостановила Байкальская природоохранная прокуратура, в противном случае ущерб мог достичь и 2 млрд рублей. К слову, Сергей Шеверда отправился в отпуск с 30 мая 2019 года. Отъезд министра странным образом совпал с тем, что по делу о Туколони утверждено обвинительное заключение и, как стало известно Телеинформу, министра вызвали на очную ставку, однако, из-за внезапного отпуска он не мог прибыть на неё. В итоге 6 июня по поручению СУ СКР по Иркутской области сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево Сергея Шеверду. Вечером 6 июня его доставили в Иркутск, также было обнародовано видео задержания. Инцидент прокомментировал министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.

Кроме того, поясняют в Рослесхозе, ранее правоохранительные органы сообщали о задержании председателя комитета по лесному хозяйству республики Дагестан Алиберга Гаджиева. В феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении начальника департамента лесного хозяйства Томской области Михаила Малькевича.

В настоящее время Рослесхоз совместно с ФСБ России, МВД России и органами прокуратуры проводит системную работу по выявлению фактов хищения бюджетных средств, а также иных правонарушений в лесном хозяйстве Российской Федерации.